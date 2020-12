Nel matinée NBA è andata in scena una prestazione quantomeno discutibile dei Los Angeles Clippers, i quali hanno perso nettamente contro i Dallas Mavericks con il risultato finale di 124-73. Le cose non si sono messe bene sin dal pre-partita quando è giunta la notizia del forfait di Kawhi Leonard a causa del contatto fortuito – accusato nel match precedente – con Serge Ibaka. Non si poteva però immaginare che la compagine californiana perdesse ogni equilibrio, in questo modo.

Nel primo quarto i Clippers hanno dato evidenza di un match senza storia: solo 13 i punti realizzati, mentre gli ospiti hanno banchettato con 36 a referto per un +23 in 12 minuti. Il secondo parziale ha portato in dote una reazione che non è esistita per i ragazzi di Tyronn Lue: ancora un 14-41 che significa -50 all’intervallo lungo (risultato sul 27-77) e nuovo record NBA. Le percentuali sono pietose: meno del 25% dal campo per i Clippers, insieme ad un 5% dall’arco. Saremmo a posto così, sennonché ci sia ancora un secondo tempo da giocare.

Nel Garbage Time prolungato della seconda frazione, i Dallas Mavericks controllano la partita senza alcun patema, regalando qualche minuto anche a Tyrell Terry, Josh Green e Wesley Iwundu. I Clippers, ovviamente, non accennano ad una minima reazione, se non con un parziale di 10-0 ad inizio quarto che viene subito cancellato dall’energia dei texani. Gli ultimi 12 minuti sono solo attesa: il risultato finale dice vittoria Dallas per 124-73.

Luka Doncic ha chiuso la gara con 24 punti, 9 rimbalzi e 8 assist in 26 minuti di permanenza sul parquet. Dopodiché troviamo Josh Richardson, con 21 punti, e Tim Hardaway con 18. Dall’altra parte segnaliamo i 15 di Paul George, i 13 di Serge Ibaka ed i 10 di Zubac.

Si tratta della prima vittoria in regular season per la squadra di Rick Carlisle, mentre LAC raccoglie la prima sconfitta.

Video Highlights del Primo Tempo da Record

