È durata solo 12 minuti la partita di Ja Morant, uscito per infortunio dal parquet dopo essersi slogato la caviglia sinistra. I Grizzlies, alla fine, hanno avuto la meglio sui Nets ma la preoccupazione per Morant è tanta: i primi accertamenti hanno escluso fratture.

Portato negli spogliatoi su una sedia a rotelle, Ja Morant si è sottoposto a una radiografia dove, come scrive Adrian Wojnarowski, i raggi X non hanno rilevato alcuna frattura. Tuttavia, per capire l’entità dell’infortunio oggi farà una risonanza magnetica.

X-Rays on Memphis guard Ja Morant's left ankle reveal no fracture, sources tell ESPN. Team will await results of an MRI as soon as Tuesday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 29, 2020

L’infortunio alla caviglia è nato da una goffa caduta sul piede di Timothe Luwawu-Cabarrott, nel tentativo di bloccare il tiro di quest’ultimo. Morant è stato portato negli spogliatoi e, dopo i primi controlli, è tornato in panchina per sostenere la squadra.

Un atteggiamento apprezzato da Taylor Jenkis, allenatore dei Grizzlies che, tuttavia, non nasconde la preoccupazione per Ja Morant e per il suo infortunio:

“È così difficile vedere Ja cadere, ma so che si riprenderà e starà bene. Avremo più aggiornamenti nel corso della giornata, ma finora tutto bene. Per lui è stato una grande serata: in panchina, era completamente preso dal corso della partita, in particolare nei timeout. Per i ragazzi essere pienamente in sintonia, ci aiuta a spingere verso la vittoria. Un momento del genere può davvero metterti alla prova, ma i nostri ragazzi hanno continuato a lottare”

Al termine della partita, è lo stesso Morant a tranquillizzare i tifosi tramite un tweet:

“Ogni battuta d’arresto è una preparazione per un ritorno. Dio vuole valorizzarti più di prima”

“ every setback is a setup for a comeback. God wants to bring you out better than you were before.”

heard you 🙏🏽🖤 — Ja Morant (@JaMorant) December 29, 2020

Senza Ja Morant, i Grizzlies affronteranno i Boston Celtics nella notte tra mercoledì e giovedì, con la voglia di vincere per loro e per il loro compagno di squadra.

