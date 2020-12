NBA, James Harden commenta la sconfitta contro Portland

Fresco di una quarantena forzata di quattro giorni, James Harden ha finalmente fatto il suo debutto in questa nuova stagione NBA 2021-22, mostrando una discreta forma. Il giocatore ha chiuso la partita contro Portland – persa solo dopo un overtime – con 44 punti (12 su 22 dal campo di cui 6 su 13 da 3) e 17 assist in 43 minuti di permanenza sul parquet. I texani, senza 6 giocatori a causa del Covid-19, hanno resisto il più possibile, mostrando anche un Chris Wood in palla. Niente da fare, però, per Houston che ha raccolto la prima sconfitta stagionale.

Queste le parole di James Harden, raccolte da ESPN, al termine del match:

“La mia prima partita? È andata bene. Ho collezionato forse troppe palle perse, ma considerano che è stata la mia prima partita da più di 40 minuti, penso che la mia condizione può ancora migliorare. In ogni caso credo sia stata una prestazione solida. Penso che ad un certo punto li abbiamo lasciati fare. Noi abbiamo resistito il più possibile.”

Come detto i Rockets hanno viaggiato in Oregon con solo nove giocatori a disposizione. I texani non hanno potuto contare su John Wall, Eric Gordon , DeMarcus Cousins e Ben McLemore, i quali sono attualmente in quarantena e non torneranno prima di mercoledì prossimo.

Anche coach Silas, nonostante la sconfitta di soli due punti, si è detto soddisfatto dell’atteggiamento di squadra:

“Sono orgoglioso del modo in cui abbiamo combattuto. Ovviamente abbiamo alcune cose che dobbiamo sistemare. Ma nel complesso, sono tanto orgoglioso di questo gruppo e di come hanno combattuto in queste circostanze”.

