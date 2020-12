NBA, Terry Stotts esalta Covington: “La sua difesa è importantissima per noi”

Ottima nottata in casa Portland Trail Blazers. Oltre alla spettacolare vittoria raggiunta all’overtime ai danni di una Houston decimata dai protocolli NBA anti Covid, Coach Terry Stotts può infatti gioire per i nuovi acquisti arrivati in questa brevissima offseason. In particolare, le prestazioni difensive di Sir Robert Covington e Derrick Jones Jr. stanno impressionando in positivo lo staff Blazers.

“Sia Robert che Derrick hanno fatto un ottimo lavoro questa sera per cercare di rallentare James Harden, e nonostante la sua partita sia stata eccellente i nostri hanno fatto di tutto per rendergli la vita difficile. Covington? La sua difesa sul perimetro è importantissima per noi e i suoi aiuti in difesa sono stati decisivi. L’ultima giocata ne è un esempio”

Coach Stotts riflette così sul possesso decisivo che ha fissato il punteggio finale sul 128-126, un possesso Rockets terminato con una palla persa di Harden proprio in virtù di un aiuto difensivo di Robert Covington, che ha intercettato uno scarico del barba sulla linea di fondo.

“Sapevamo che la palla sarebbe finita tra le mani di James Harden. Con 6 secondi sul cronometro puoi aspettarti di tutto da un giocatore come lui, ma eravamo consapevoli che solo con una tripla subita avremmo perso la partita. Abbiamo perciò difeso con aggressività sul perimetro costringendolo a penetrare e fortunatamente abbiamo recuperato palla”

Ricordiamo che nonostante l’importante giocata difensiva dei giocatori Blazers nel finale di gara, James Harden ha realizzato 44 punti con quasi il 55% dal campo.

