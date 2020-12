NBA, Infortunio per Obi Toppin: out 7-10 giorni

Non un debutto NBA indimenticabile per Obi Toppin. Il giovane rookie dei New York Knicks, infatti, nella partita d’esordio contro gli Indiana Pacers di mercoledì scorso, ha accusato un infortunio al polpaccio destro. Il giocatore sarà indisponibile per almeno 7-10 giorni. Toppin ha chiuso la partita con 9 punti e 3 rimbalzi in 24 minuti di gioco, con i newyorchesi usciti sconfitti dalla disputa.

An MRI confirmed that Obi Toppin has a strained right calf. He will be re-evaluated in 7-10 days. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) December 27, 2020

Il 22enne nativo proprio di New York è stato scelto alla numero 8 nello scorso Draft. Queste le parole di coach Thibo a riguardo:

“Fa parte del gioco. Sapevamo che ci sarebbero stati degli infortuni a causa di questa particolare offseason.”

