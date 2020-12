NBA, Doc Rivers è il decimo di sempre per vittorie in regular season

È festa in casa Sixers, e non solo per aver raggiunto la seconda vittoria in altrettante partite disputate in questa nuova stagione NBA. Coach Doc Rivers infatti dopo il successo di questa notte su i New York Knicks di Tom Thobodeau 109-89, supera l’Hall-of-Famer Bill Fitch ed entra nella lista dei 10 allenatori più vincenti di sempre per quanto riguarda la regular season.

Con le sue personali 945 vittorie in carriera, ora di fronte a se ha dei mostri sacri della pallacanestro come George Karl, Phil Jackson, Don Nelson e Gregg Popovic su tutti, l’unico della lista ad essere tuttora capo allenatore di una squadra NBA.

L’esperienza di Doc Rivers come coach NBA parte da Orlando nel 1999, prima di approdare quattro anni dopo sulla panchina della franchigia più vincente di sempre. Qui, con i Boston Celtics, riesce a conquistare l’anello nella stagione 2007-08 battendo in finale i Los Angeles Lakers in 6 gare. Dopo i successi nella Easter Conference si sposta poi proprio in California, sponda Clippers, trasformando la squadra e dando vita all’iconica Lob City.

Dopo la debacle della bolla NBA e la sconfitta ai Playoff per mano dei Denver Nuggets, Doc Rivers e i Los Angeles Clippers trovano un mutuo accordo per liberare il coach, che in questa offseason ha potuto quindi firmare con i Philadelphia 76ers in cerca di quel successo ai Playoff che manca dai suoi giorni in neroverde.

Con i talentuosi Ben Simmons e Joel Embiid a disposizione, che l’attesa stia per finire?

