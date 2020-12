Sebbene gli Warriors non siano partiti in maniera positiva in questa stagione NBA 2020-21, la franchigia ha trovato un altro modo per far parlare di se. Di fatto, i californiani hanno postato sul loro account Twitter un video di Stephen Curry in cui si può notare il playmaker allenarsi dall’arco.

In totale sono più di cinque minuti (313 secondi) di video in cui il due volte MVP segna la bellezza 105 triple… consecutive. La fluidità dello stesso Curry – nelle sue prime 2 partite sta viaggiando con il 20% dalla lunga distanza e 19.5 punti di media – ha lasciato a bocca aperta compagni e allenatore, i quali avevano già visto in un’occasione un prestazione del genere con una serie di 77 triple di fila da parte della loro stella. Queste le parole di Steve Kerr a riguardo:

“Penso che il suo record precedente fosse 77. Ed era già pazzesco. Non so se il Guinness dei primati esista ancora. Era uno dei miei libri preferiti quando ero piccolo. Se esiste ancora, questo dovrebbe essere registrato, perché abbiamo le prove.”

