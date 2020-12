NBA, Adam Silver: “La mancata sospensione ad Harden? È Natale”

A Natale si è tutti più buoni. Stesso discorso per quanto riguarda la NBA, a quanto pare. Nella giornata di ieri, infatti, Adam Silver, commissioner della lega, ha spiegato a “The Jump” di ESPN il motivo della mancata sospensione ai danni di James Harden, colpevole di aver partecipato ad una festa privata insieme a dei suoi amici senza aver indossato una mascherina protettiva, in piena violazione del protocollo NBA.

A seguito del suo comportamento, la stella di Houston è stata multata di 50.000 dollari e la partita tra Houston e OKC rinviata immediatamente poiché i texani non avevano almeno 8 giocatori arruolabili per l’occasione:

“È Natale. Ed è stata una prima violazione. Quindi, per rispondere francamente alla vostra domanda, i $ 50.000 sono la multa massima che possiamo imporre in base al contratto collettivo. Quello che è successo è che in qualche modo Harden è stato fortunato. Infatti se la partita si fosse svolta ieri sera come da programma e lui non fosse stato disponibile a causa delle sue stesse azioni, avrebbe perso una partita e non avrebbe avuto il giorno di paga che ne consegue, il quale peraltro si sarebbe rivelato molto più pesante rispetto alla multa comminata. Quindi è stato anche fortunato. Poi siamo ai primi giorni di questi nuovi protocolli e mi è sembrato giusto non sospenderlo subito. È Natale.”