Mercato NBA, James Harden aggiunge anche Portland e Boston alla lista

Continua la telenovela legata al possibile addio di James Harden a Houston. Secondo quanto riporta The Athletic, infatti, il giocatore nelle ultime ore avrebbe chiesto al front office di valutare anche possibili trade con Boston Celtics e Portland Trail Blazers. La ‘lista’ delle preferenze del Barba include anche le altro solite franchigie tra cui Brooklyn Nets, Miami Heat, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers.

Nel frattempo, il Barba è stato colto in fallo per aver violato il nuovo protocollo anti-Covid-19 perfezionato dalla NBA prima dell’inizio dell’attuale stagione, poiché è stato avvistato nella giornata di lunedì ad una festa privata senza la mascherina. Di conseguenza, il giocatore è stato multato di 50.000 dollari.

Secondo quanto riferito, Harden avrebbe detto a Houston di aver frainteso gli aspetti dei nuovi protocolli sanitari della lega; a loro volta, i Rockets hanno ribadito l’importanza delle misure per i suoi giocatori. Pur riconoscendo i limiti della multa, Adam Silver, ha quindi confessato di non aver voluto sospendere il giocatore in una sorta di “regalo di Natale.”

