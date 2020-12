NBA, Gordon Hayward: “L’esordio di LaMelo? Non mi preoccupa”

LaMelo Ball, dopo una preseason in cui ha mostrato sprazzi di genialità cestistica, ieri notte ha esordito in una partita ufficiale con i suoi Charlotte Hornets, senza dare però sfoggio di una prova indimenticabile. Il nativo di Chino Hills non ha fatto registrare punti a referto, siglando un orrendo 0/5 dal campo (0/3 da tre punti) in soli sedici minuti di utilizzo. A condizionare la penuria di minutaggio è stata senz’altro la grande prova balistica di Terry Rozier, autore di 42 punti.

Nonostante le difficoltà incontrate dalla matricola, Gordon Hayward non ha dubbi sul talento né sull’utilità del giocatore. Queste le sue parole al termine della partita:

“Sono arrabbiato perché abbiamo perso, dimostrando peraltro poca attenzione in difesa. LaMelo non deve preoccuparsi per la scarsa produzione, anche perché tutti hanno piena fiducia in lui. Ho parlato con il ragazzo subito dopo la sirena, accertandomi che non perdesse tempo a rimuginare sul passato. La stagione è lunga ed avrà tante occasioni per riscattarsi. Raramente ho visto cestisti con tali istinti per il gioco e sono certo che non si perderà tra testardaggine e critiche. Sarà un grande giocatore in questo campionato per molti anni.”