NBA: $50k di multa ad Harden per aver violato i protocolli di salute e sicurezza

Dopo averci flirtato per settimane, viste le frequenti apparizioni in strip club piuttosto che in campo, James Harden alla fine è stato multato. Alla stella degli Houston Rockets è stata comminata una sanzione di $50k per aver violato i protocolli di salute e sicurezza della lega.

Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale della NBA, Harden avrebbe partecipato ad una festa privata (ci sarebbe anche un video a riguardo) in un luogo chiuso. L’ex MVP ha rigettato ogni accusa, sostenendo che non si trattava di una festa ma bensì di una celebrazione per un amico e che tutto si è svolto mantenendo le dovute distanze interpersonali.

Il suo stop, sommato a quelli sempre imposti dalla lega ad altri sei giocatori dei Rockets, in seguito ad alcuni problemi legati all’esito del tampone del rookie KJ Martin, ha fatto slittare il debutto stagionale di Houston contro gli Oklahoma City Thunder. Il regolamento della NBA stabilisce che per giocare debbano essere disponibili almeno otto giocatori per squadra e i texani, stando alle assenze, non riuscivano a soddisfare tale criterio.

La palla adesso passa al personale medico della NBA che dovrà decidere per quanto tempo Harden debba restare in quarantena. Una decisione che inciderà sui Rockets ma anche sul portafoglio del Barba che perderà $248k per ogni partita che salterà.

