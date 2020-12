NBA, rinviata Houston Rockets-Oklahoma City Thunder

La NBA ha deciso di rinviare la partita di questa notte tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. La decisione è stata presa a seguito della dubbia positività del rookie dei Rockets KJ Martin. L’evento ha fatto scattare una serie di tamponi e di isolamenti preventivi tra i suoi compagni di squadra, inclusi John Wall e DeMarcus Cousins. Ecco il comunicato della lega.

Tonight's game between the Oklahoma City Thunder and the Houston Rockets at Toyota Center has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/Qn0hXlxCZr — NBA (@NBA) December 23, 2020

Il regolamento della NBA stabilisce che per giocare debbano essere disponibili almeno otto giocatori per squadra. Gli Houston Rockets non soddisfano questo requisito. Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Adrian Wojnarowski di ESPN, i seguenti giocatori sono al momento in autoisolamento: John Wall, DeMarcus Cousins, Mason Jones, Jae’Sean Tate, KJ Martin e Ben McLemore. E’ possibile che il sistema di “contact tracing” della NBA abbia costretto anche altri giocatori ad autoisolarsi.

The Rockets don't have the required eight available players, league says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2020

Anche James Harden è stato nominato nel comunicato riguardante la sospensione. Il Barba è al centro di una polemica con la NBA, a causa del suo comportamento fuori dal campo. Il giocatore avrebbe violato il protocollo di sicurezza negli scorsi giorni. La lega ha deciso di punirlo, rendendolo indisponibile per la partita contro OKC. Tuttavia, non è stata specificata la durata del provvedimento, quindi non si sa per quanto James Harden non potrà prendere parte alle partite degli Houston Rockets.

