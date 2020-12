LeBron James è pronto a tornare in campo, e ha prenotato un posto in prima fila per la partita di Natale.

In attesa delle tradizionali partite NBA di Natale, la stella dei Los Angeles Lakers ha voluto rassicurare i suoi tifosi sulla sua condizione fisica.

La presenza in campo di LeBron James era stata messa in dubbio durante la opening night contro i Los Angeles Clippers.

Nella sconfitta rimediata nella prima gara della stagione, il giocatore stato costretto a tornare anzitempo negli spogliatoi.

Un’infortunio alla caviglia che però, stando alle parole del giocatore, non sembra serio abbastanza da privarlo dal suo impiego contro i Dallas Mavericks.

Sarò pronto a scendere in campo per la partita di Natale. Non mi sono mai perso una partita natalizia, e non ho intenzione di cominciare domani.

A dare preoccupazione a LeBron James è un altro aspetto della gara di Natale. Secondo il giocatore, l’atmosfera sarà purtroppo inevitabilmente differente senza il calore del proprio pubblico.

Natale è un giorno speciale. La gente apre i regali e tutti sono entusiasti. È una giornata di felicità per molti di noi. Inoltre, allo Staples Cente, ho avuto l’opportunità di giocare qui a Natale sia come giocatore dei Lakers che come avversario. È davvero una bella sensazione essere qui. Ma non si può dire che sia proprio lo stesso senza i nostri fan, senza i tifosi, senza la fila di celebrità. È una sensazione totalmente diversa. Per certi versi ora la partita gira solo strettamente intorno alla pallacanestro, che va anche bene. Ma il nostro gioco ruota anche sull’intrattenimento. E quando sei là fuori, speri di intrattenere anche le persone presenti dal vivo. Cerchiamo sempre di lasciare un segno in chi sta guardando la partita.

