Programmazione NBA su Sky: le partite di Natale 2020

Ancora una volta su Sky sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del basket americano NBA. Oltre all’immancabile appuntamento con il tradizionale “Christmas Day”, fino al 29 dicembre su Sky ben 12 partite del campionato professionistico a stelle e strisce in diretta, anche in prima serata e con commento in italiano, con Sky Sport NBA come canale di riferimento.

A farla da padrone, sul canale 206, interamente dedicato alla National Basketball Association, sarà il “Christmas Day”, con 5 partite di Regular Season e la possibilità di vedere all’opera anche i tre italiani di NBA, Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), Nicolò Melli (New Orleans Pelicans) e Niccolò Mannion (Golden State Warriors).

Una vera e propria maratona cestistica quella di Natale su Sky Sport NBA, ma anche in simulcast su Sky Sport Uno, che inizierà alle 17.30 con uno speciale di Basket Room dedicato proprio al “Christmas Day”, per chiudersi all’alba del giorno dopo. Inoltre, non mancherà lo “Studio NBA”, con la conduzione di Alessandro Mamoli, in compagnia di Matteo Soragna, e le analisi delle partite, anche nel corso dell’intervallo, sempre con Mamoli e Soragna, ai quali si aggiungeranno Francesco Bonfardeci, Davide Pessina e Marco Crespi.

Su tutte, la supersfida dello Staples Center di Los Angeles tra i detentori dell’anello dei Lakers di LeBron James e i Dallas Mavericks di Luka Doncic. Ad aprire la serie dei match, alle 18, Miami Heat-New Orleans Pelicans; chiusura all’alba del 26 con Denver Nuggets-Los Angeles Clippers.

Venerdì 25 dicembre

Ore 17.30, Basket Room – Speciale Christmas Day su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno Ore 18, Miami Heat-New Orleans Pelicans su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live di Alessandro Mamoli-Matteo Soragna. (differita sabato 26 dicembre ore 12 Sky Sport NBA)

su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live di Alessandro Mamoli-Matteo Soragna. (differita sabato 26 dicembre ore 12 Sky Sport NBA) Ore 20.30, Milwaukee Bucks-Golden State Warriors su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento di live Flavio Tranquillo e Davide Pessina. (differita sabato 26 dicembre ore 19 Sky Sport NBA)

su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento di live Flavio Tranquillo e Davide Pessina. (differita sabato 26 dicembre ore 19 Sky Sport NBA) Ore 23, Boston Celtics-Brooklyn Nets su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi. (differita sabato 26 dicembre ore 10 e ore 17 Sky Sport NBA)

Notte venerdì 25-sabato 26 dicembre

Ore 1.30, “Studio NBA” su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.

su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Ore 2, Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. (differita sabato ore 14 e ore 21 Sky Sport NBA)

su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. (differita sabato ore 14 e ore 21 Sky Sport NBA) Ore 4.30, Denver Nuggets-Los Angeles Clippers su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale

