LaMelo Ball al debutto NBA: 0 punti in 16 minuti

Debutto non certo indimenticabile per LaMelo Ball che alla sua prima partita NBA non è riuscito a segnare alcun punto durante i suoi 16 minuti di permanenza sul parquet nella partita contro i Cleveland Cavaliers. Il play ha terminato con un pessimo 0/5 dal campo. Ball ha aggiunto un rimbalzo, tre assist e due palle recuperate, insieme ad altre tre palle perse.

Secondo quanto riporta ESPN, la scelta numero 3 dell’ultimo Draft ha registrato un record negativo: era dal 2009 che una top-3 pick non chiudeva al debutto con zero punti segnati. Prima di lui solo Hasheem Thabeet (2009) e Greg Oden (2008).

LaMelo Ball is the first Top-3 pick to score 0 points in his NBA debut since Otto Porter Jr. (2013).

The only other Top-3 picks to be held scoreless in their NBA debut over the last 15 seasons are Hasheem Thabeet (2009) and Greg Oden (2008).

