Mercato NBA, i Milwaukee Bucks esercitano la team option per DiVincenzo

I Milwaukee Bucks hanno esercitato la team option su Donte DiVincenzo. Il giocatore è entrato a far parte della franchigia di Giannis Antetokounmpo nel 2018, dopo essere stato selezionato al Draft NBA dello stesso anno. La stagione 2020-2021 era l’ultima garantita dal contratto da rookie, ma i Bucks hanno deciso di prolungare la permanenza di DiVincenzo in Wisconsin fino al 2022. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

The Milwaukee Bucks are picking up guard Donte DiVincenzo’s fourth-year team option, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. DiVincenzo is slated for a larger role entering this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2020

Secondo Charania, per Donte DiVincenzo si prospetta un ruolo importante nello scacchiere dei Bucks. Il giocatore potrebbe addirittura partire titolare nello spot di guardia al fianco di Jrue Holiday. Giannis Antetokounmpo e compagni punteranno al titolo NBA anche in questa stagione. Il contratto di DiVincenzo è molto vantaggioso in tal senso, poiché permette alla franchigia di non consumare spazio salariale per un giocatore affidabile. Un veterano con le sue caratteristiche potrebbe costare molto di più.

“The Big Ragù”, come viene soprannominato in NBA, è un giocatore affidabile sui due lati del campo. Nella scorsa stagione ha fatto registrare 9.2 punti, 4.8 rimbalzi e 2.3 assist di media a partita. Numeri in aumento rispetto alla stagione da rookie. Anche le percentuali dall’arco sono migliorate, passando da 26.5% a un discreto 33.6%.

I Milwaukee Bucks sperano che la crescita di DiVincenzo continui. Il giovane deve trovare la continuità necessaria per essere titolare in una contender, ma le qualità ci sono tutte. La crescita di DiVincenzo potrebbe interessare anche la nostra Nazionale Italiana di Pallacanestro. Il giocatore è infatti in lizza per ottenere il passaporto italiano e quindi per diventare convocabile per la nostra nazionale.

