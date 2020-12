NBA, Cody Zeller si fa male alla prima: frattura alla mano

Nella partita persa al debutto stagionale contro i Cavs, gli Hornets devono anche fare i conti con l’infortunio di Cody Zeller. Il lungo, infatti, ha riportato la frattura della mano sinistra all’inizio del terzo quarto. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, non sono ancora noti i tempi di recupero di Zeller, poiché il giocatore dovrà sottoporsi a risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio stesso. Il 28enne dovrebbe aver comunque terminato anzitempo il suo 2020.

Too soon to tell how much time Zeller will miss, source tells ESPN, but a tough blow for Hornets on opening night. https://t.co/E3XnfgPF1S — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2020

Prima di uscire dal match, Cody Zeller era rimasto in campo per 19 minuti in cui era a referto con 6 punti, 3 rimbalzi, 3 palle recuperate e una stoppata tirando con il 3 su 6 dal campo. Al suo posto ha preso posizione sul parquet Biyombo, il quale ha terminato la partita con 11 punti, 4 rimbalzi e 1 stoppata in 24 minuti.

L’esordio di Charlotte ha visto anche il debutto in una partita NBA ufficiale da parte di LaMelo Ball: il play ha chiuso con 0 punti in 16 minuti, mostrando qualche difficoltà anche nella gestione della palla. Per gli Hornets il tempo di migliorare c’è, bisogna solo avere pazienza.

