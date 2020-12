NBA, Tyrese Haliburton si mette in mostra con i Sacramento Kings

Tyrese Haliburton è stato il nome su cui hanno puntato i Sacramento Kings quest’anno, per rinforzare il proprio roster. Il giocatore è stato selezionato con la scelta #12, ed è arrivato in una squadra che non accede ai Playoff da 14 stagioni. Per questo motivo, c’era molta attesa per il suo debutto stagionale che è stato in realtà parecchio sorprendente.

Haliburton ha sfruttato la sua opportunità dalla panchina e ha giocato ben 30 minuti, finendo la partita con 12 punti, 3/7 dal campo, 4 assist e due rimbalzi. Ma ancora più significativi sono stati i due tiri da tre presi nell’ultimo quarto, che hanno avviato la rimonta per Sacramento, terminata con la vittoria all’overtime.

”Siamo tutti affamati, vogliamo riportare Sacramento nel posto che si merita, vogliamo vincere le partite. I ragazzi in squadra sono stanchi di non vincere nulla e si aspettano che noi più giovani diamo una svolta alla squadra. È quello che stiamo provando a fare.”

Queste le parole del giocatore dopo la partita, che con la sua prestazione si è preso i complimenti di tutti in squadra, compreso De’Aaron Fox, considerato da tutti l’attuale uomo franchigia dei Kings.

”Non è stato intimorito. Ha messo a segno dei tiri davvero ottimi, sappiamo della sua capacità di tiro. Abbiamo tutti fiducia in lui, speriamo che possa portarci delle grandi giocate.”

Tyrese Haliburton ha iniziato bene la sua stagione, e dovrà fare di tutto per continuare su questi standard. Nonostante il giocatore sembri poco convenzionale, i risultati portati in campo sono stati positivi. La sua prestazione è stata ottima in entrambi i lati del campo.

