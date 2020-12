NBA, la lega indaga su James Harden e lui contrattacca

Non esiste pace per James Harden. Alle ricorrenti voci di trade e alle critiche circa il suo stato di forma, si aggiunge l’accusa per aver violato i protocolli di sicurezza posti dalla lega per arginare il Covid-19. Il numero 13 degli Houston Rockets, infatti, è sotto indagine a causa del video, piuttosto diffuso in rete, che lo ritrae festeggiare senza alcuna protezione in quello che pare un nightclub. Nel dettaglio, il video ritrae l’otto volte All-Star intento ad ammirare una valigia regalatagli per Natale.

The video of James Harden at the strip club (Via @BSO ) pic.twitter.com/4LHIthYhxH — NBA Central (@TheNBACentral) December 23, 2020

Lo stesso James Harden, probabilmente infastidito dall’ennesima polemica nei suoi confronti, ha replicato attraverso una storia su Instagram. Queste le sue parole:

“Una cosa dopo l’altra. Sono andato, per mostrare il mio affetto, all’evento di una mia amica (non uno strip club) perché sta diventando un capo e porterà al successo le sue persone e questo adesso è un problema. Ogni giorno è qualcosa di differente. Non importa quante volte la gente cerca di trascinare giù il mio nome, non potete. La realtà viene sempre a galla.”

James Harden posts a response on his IG. Houston and the NBA are reviewing video of Harden maskless at a gathering to determine if it was recent enough to violate COVID-19 protocol, per @espn_macmahon pic.twitter.com/L1XjkQbah9 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2020

Le regole della lega sono chiare e ferree: giocatori e membri dello staff non possono frequentare un certo numero di eventi, tra cui feste, club ed eventi dal vivo. E James Harden, forse, sta veramente mettendo alla prova la pazienza della lega e della sua franchigia.

