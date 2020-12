I roster completi delle 30 squadre NBA per la stagione 2020/2021

Nella notte prenderà ufficialmente il via la nuova stagione NBA 2020/2021. Per non farci trovare impreparati abbiamo raccolto tutti i roster definiti dalle 30 squadre delle lega. Chiaramente la situazione potrebbe variare in caso di trade dell’ultimo minuto o two-way contract offerti ad altri giocatori.

Per quanto riguarda gli italiani in NBA, dobbiamo osservare come quest’anno saranno ancora 3 i rappresentanti del nostro paese: Nicolò Melli, Danilo Gallinari e Nico Mannion. Belinelli, infatti, ha deciso di tornare in Italia firmando con la Virtus Bologna.

Atlanta Hawks

Danilo Gallinari

Bogdan Bogdanovic

Clint Capela

Tony Snell

Rajon Rondo

De’Andre Hunter

Trae Young

Onyeka Okongwu

Kris Dunn

Cam Reddish

John Collins

Kevin Huerter

Brandon Goodwin

Solomon Hill

Bruno Fernando

Nathan Knight – two-way contract

Skylar Mays – two-way contract

Boston Celtics

Kemba Walker

Jaylen Brown

Marcus Smart

Jayson Tatum

Tristan Thompson

Daniel Theis

Romeo Langford

Aaron Nesmith

Grant Williams

Payton Pritchard

Robert Williams

Semi Ojeleye

Jeff Teague

Carsen Edwards

Javonte Green

Tacko Fall – two-way contract

Tremont Waters – two-way contract

Brooklyn Nets

Kevin Durant

Kyrie Irving

Caris LeVert

Joe Harris

Taurean Prince

Spencer Dinwiddie

DeAndre Jordan

Jarrett Allen

Landry Shamet

Timothé Luwawu-Cabarrot

Rodions Kurucs

Bruce Brown

Jeff Green

Tyler Johnson

Nicolas Claxton

Reggie Perry – two-way contract

Jeremiah Martin – two-way contract

Charlotte Hornets

Gordon Hayward

Terry Rozier

Cody Zeller

LaMelo Ball

Malik Monk

PJ Washington

Miles Bridges

Bismack Biyombo

Devonte’ Graham

Cody Martin

Caleb Martin

Jalen McDaniels

Vernon Carey Jr.

Nick Richards

Nate Darling – two-way contract

Grant Riller – two-way contract

Chicago Bulls

Otto Porter Jr.

Zach LaVine

Thaddeus Young

Tomas Satoransky

Cristiano Felicio

Patrick Williams

Lauri Markkanen

Coby White

Wendell Carter Jr.

Garrett Temple

Denzel Valentine

Ryan Arcidiacono

Chandler Hutchison

Luke Kornet

Daniel Gafford

Devon Dotson – two-way contract

Adam Mokoka – two-way contract

Cleveland Cavaliers

Kevin Love

Andre Drummond

Larry Nance Jr.

Dante Exum

Cedi Osman

Darius Garland

Isaac Okoro

Collin Sexton

JaVale McGee

Dylan Windler

Damyean Dotson

Kevin Porter Jr.

Matthew Dellavedova

Dean Wade

Thon Maker

Marques Bolden – two-way contract

Lamar Stevens – two-way contract

Dallas Mavericks

Kristaps Porzingis

Tim Hardaway Jr.

James Johnson

Dwight Powell

Josh Richardson

Maxi Kleber

Luka Doncic

Willie Cauley-Stein

Dorian Finney-Smith

Boban Marjanovic

Trey Burke

Josh Green

Wesley Iwundu

Jalen Brunson

Tyrell Terry

Tyler Bey – two-way contract

Nate Hinton – two-way contract

Denver Nuggets

Nikola Jokic

Jamal Murray

Gary Harris

Will Barton

Paul Millsap

JaMychal Green

Michael Porter Jr.

Facundo Campazzo

Zeke Nnaji

RJ Hampton

Bol Bol

P.J. Dozier

Monte Morris

Isaiah Hartenstein

Vlatko Cancar

Markus Howard – two-way contract

Greg Whittington – two-way contract

Detroit Pistons

Blake Griffin

Jerami Grant

Delon Wright

Mason Plumlee

Derrick Rose

Killian Hayes

Rodney McGruder

Josh Jackson

Sekou Doumbouya

Isaiah Stewart

Saddiq Bey

Jahlil Okafor

Sviatoslav Mykhailiuk

Wayne Ellington

Deividas Sirvydis

Saben Lee en two-way contract

Golden State Warriors

Stephen Curry

Klay Thompson

Andrew Wiggins

Draymond Green

Kelly Oubre Jr.

James Wiseman

Kevon Looney

Brad Wanamaker

Jordan Poole

Marquese Chriss

Damion Lee

Kent Bazemore

Mychal Mulder

Eric Paschall

Alen Smailagic

Nico Mannion – two-way contract

Juan Toscano-Anderson – two-way contract

Houston Rockets

James Harden

John Wall

Eric Gordon

Christian Wood

P.J. Tucker

Danuel House

Ben McLemore

Bruno Caboclo

David Nwaba

Sterling Brown

Chris Clemons

Jae’Sean Tate

Kenyon Martin Jr.

DeMarcus Cousins

Mason Jones – two-way contract

Roderick Thomas – two-way contract

Indiana Pacers

Victor Oladipo

Malcolm Brogdon

Domantas Sabonis

Myles Turner

T.J. Warren

Jeremy Lamb

Doug McDermott

Justin Holiday

T.J. McConnell

Goga Bitadze

Aaron Holiday

Edmond Sumner

JaKarr Sampson

Jalen Lecque

Kelan Martin

Brian Bowen II – two-way contract

Cassius Stanley – two-way contract

Los Angeles Clippers

Paul George

Kawhi Leonard

Marcus Morris Sr.

Patrick Beverle

Serge Ibaka

Louis Williams

Ivica Zubac

Luke Kennard

Patrick Patterson

Mfiondu Kabengele

Nicolas Batum

Reggie Jackson

Terance Mann

Daniel Oturu

Amir Coffey – two-way contract

Jay Scrubb – two-way contract

Los Angeles Lakers

LeBron James

Anthony Davis

Dennis Schröder

Kentavious Caldwell-Pope

Montrezl Harrell

Wesley Matthews

Kyle Kuzma

Alex Caruso

Marc Gasol

Alfonzo McKinnie

Jared Dudley

Markieff Morris

Talen Horton-Tucker

Quinn Cook

Kostas Antetokounmpo – two-way contract

Devontae Cacok – two-way contract

Memphis Grizzlies

Gorgui Dieng

Jonas Valanciunas

Justise Winslow

Dillon Brooks

De’Anthony Melton

Kyle Anderson

Ja Morant

Tyus Jones

Jaren Jackson Jr.

Brandon Clarke

Grayson Allen

John Konchar

Desmond Bane

Jontay Porter

Xavier Tillman

Sean McDermott – two-way contract

Killian Tillie – two-way contract

Miami Heat

Jimmy Butler

Goran Dragic

Andre Iguodala

Kelly Olynyk

Meyers Leonard

Avery Bradley

Edrice Adebayo

Tyler Herro

Maurice Harkless

Precious Achiuwa

Kendrick Nunn

Duncan Robinson

Udonis Haslem

KZ Okpala

Chris Silva

Max Strus – two-way contract

Gabe Vincent – two-way contract

Milwaukee Bucks

Khris Middleton

Giannis Antetokounmpo

Jrue Holiday

Brook Lopez

D.J. Augustin

Pat Connaughton

DJ Wilson

Bobby Portis

Donte DiVincenzo

Bryn Forbes

Thanasis Antetokounmpo

Torrey Craig

Sam Merrill

Jordan Nwora

Jaylen Adams – two-way contract

Mamadi Diakite – two-way contract

Minnesota Timberwolves

Karl-Anthony Towns

D’Angelo Russell

Ricky Rubio

Malik Beasley

Anthony Edwards

Juan Hernangomez

Jarrett Culver

Ed Davis

Jake Layman

Josh Okogie

Jaden McDaniels

Jarred Vanderbilt

Jaylen Nowell

Naz Reid

Ashton Hagans – two-way contract

Jordan McLaughlin – two-way contract

New Orleans Pelicans

Steven Adams

Brandon Ingram

Eric Bledsoe

J.J. Redick

Lonzo Ball

Zion Williamson

Jaxson Hayes

Nicolo Melli

Kira Lewis Jr.

Josh Hart

Nickeil Alexander-Walker

Willy Hernangomez

Sindarius Thornwell

Wenyen Gabriel

Will Magnay – two-way contract

Naji Marshall – two-way contract

New York Knicks

Julius Randle

R.J. Barrett

Frank Ntilikina

Alec Burks

Dennis Smith Jr.

Nerlens Noel

Obi Toppin

Elfrid Payton

Kevin Knox

Reggie Bullock

Austin Rivers

Immanuel Quickley

Omari Spellman

Mitchell Robinson

Ignas Brazdeikis

Jared Harper – two-way contract

Theo Pinson – two-way contract

Oklahoma City Thunder

Al Horford

Trevor Ariza

George Hill

Darius Miller

Justin Jackson

Shai Gilgeous-Alexander

Aleksej Pokusevski

Darius Bazley

Ty Jerome

Mike Muscala

Theo Maledon

Kenrich Williams

Hamidou Diallo

Luguentz Dort

Isaiah Roby

Moses Brown – two-way contract

Josh Hall – two-way contract

Orlando Magic

Nikola Vucevic

Aaron Gordon

Evan Fournier

Terrence Ross

Markelle Fultz

Al-Farouq Aminu

Jonathan Isaac

Mohamed Bamba

Michael Carter-Williams

James Ennis III

Cole Anthony

Chuma Okeke

Khem Birch

Gary Clark

Dwayne Bacon

Jordan Bone – two-way contract

Karim Mane – two-way contract

Philadelphia Sixers

Tobias Harris

Ben Simmons

Joel Embiid

Danny Green

Seth Curry

Mike Scott

Terrance Ferguson

Tony Bradley

Matisse Thybulle

Vincent Poirier

Tyrese Maxey

Furkan Korkmaz

Shake Milton

Dwight Howar

Isaiah Joe

Dakota Mathias – two-way contract

Paul Reed – two-way contract

Phoenix Suns

Chris Paul

Devin Booker

Deandre Ayton

Jae Crowder

Dario Saric

Mikal Bridges

Jalen Smith

Cameron Johnson

Jevon Carter

Cameron Payne

Abdel Nader

Damian Jones

E’Twaun Moore

Langston Galloway

Frank Kaminsky

Ty-Shon Alexander – two-way contract

Sacramento Kings

Buddy Hield

Harrison Barnes

Cory Joseph

Marvin Bagley III

De’Aaron Fox

Nemanja Bjelica

Jabari Parker

Richaun Holmes

Tyrese Haliburton

Hassan Whiteside

Glenn Robinson III

Justin James

Robert Woodard

DaQuan Jeffries

Jahmi’us Ramsey

Kyle Guy – two-way contract

San Antonio Spurs

DeMar DeRozan

LaMarcus Aldridge

Rudy Gay

Dejounte Murray

Patrick Mills

Jakob Poeltl

Trey Lyles

Devin Vassell

Derrick White

Lonnie Walker IV

Luka Samanic

Keldon Johnson

Drew Eubanks

Tre Jones

Keita Bates-Diop – two-way contract

Quinndary Weatherspoon – two-way contract

Toronto Raptors

Pascal Siakam

Kyle Lowry

Fred VanVleet

Norman Powell

Aron Baynes

Chris Boucher

Patrick McCaw

OG Anunoby

Stanley Johnson

Alex Len

Malachi Flynn

DeAndre’ Bembry

Terence Davis

Matt Thomas

Paul Watson

Jalen Harri – two-way contract

Yuta Watanabe – two-way contract

Utah Jazz

Mike Conley

Rudy Gobert

Bojan Bogdanovic

Jordan Clarkson

Joe Ingles

Derrick Favors

Royce O’Neale

Donovan Mitchell

Udoka Azubuike

Georges Niang

Juwan Morgan

Miye Oni

Elijah Hughes

Shaquille Harrison

Jarrell Brantley – two-way contract

Trent Forrest – two-way contract

Washington Wizards

Russell Westbrook

Bradley Beal

Davis Bertans

Thomas Bryant

Robin Lopez

Ishmael Smith

Rui Hachimura

Deni Avdija

Jerome Robinson

Troy Brown Jr.

Moritz Wagner

Isaac Bonga

Raul Neto

Anzejs Pasecniks

Anthony Gill

Garrison Mathews – two-way contract

Cassius Winston – two-way contract

