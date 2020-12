NBA, James Harden e la risposta sul suo futuro: “Next Question”

Dopo l’allenamento portato a termine nella giornata di lunedì, James Harden ha partecipato alla conferenza stampa d’inizio regular season. Chiaramente i giornalisti presenti hanno provato ad ‘incastrare’ il giocatore con domande inerenti al suo futuro, ancora dubbio, con la maglia degli Houston Rockets. Il ‘Barba’, a quanto pare stufo delle solite richieste dei media, non si è scomposto, liquidando tutti con un laconico “Next Question”:

Poi, Harden ha provato a chiarire la situazione personale in questo modo:

“Parlate sempre degli allenamenti che mi sono perso ad inizio mese. Vi posso dire però che tutti, nella lega, sono un po’ ‘tirati’ rispetto alla situazione attuale, nel senso che i training camp sono stati molto brevi. La stagione scorsa è terminata solo a metà ottobre. Tutti, in queste settimane, stanno cercando di ritrovare la loro forma fisica. La nostra squadra, poi, è abbastanza nuova. Il ritiro e la preseason stanno andando bene da quando sono arrivato qui, e i ragazzi stanno lavorando molto duramente. Quello che facciamo in allenamento lo applichiamo con disciplina anche in partita, è tutto ciò che attualmente possiamo fare. I ragazzi ascoltano e giocano duro.”