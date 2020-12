NBA, Charles Barkley: “i Blazers vinceranno la Western Conference”

Primo giorno di NBA 2020/2021 – qui i risultati delle due partite giocatesi – e prima, esilarante, bomba lanciata da Charles Barkley. L’undici volte All-Star, oramai opinionista televisivo noto per le sue previsioni, nel corso della consueta trasmissione su TNT ha fatto la prima puntata dell’anno: vittoria dei Portland Trail Blazers a ovest. Insomma, i Blazers a suo parere batteranno la concorrenza delle due corazzate di Los Angeles e ne è così convinto da “scommettere” addirittura centomila dollari.

Chuck is putting his money where his mouth is 👀✍️ pic.twitter.com/3gWG7O44Lr — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 23, 2020

“Questa è la mia prima scommessa. Punto centomila dollari sui Portland Trail Blazers vittoriosi a ovest.”

L’amore di Charles Barkley per la franchigia dell’Oregon è noto da tempo. L’ex Phoenix Suns, infatti, aveva già detto l’anno scorso che i Blazers sarebbero arrivati sino alle Finals. Tuttavia, dopo essersi piazzata ottava nella classifica della Western Conference con 35 vittorie e 39 sconfitte, la squadra di coach Stotts è uscita al primo turno dei Playoff dopo esser stata schiacciata dai Los Angeles Lakers per 4 a 1. La scorsa previsione di Barkley non ha portato molta fortuna, ma questa volta i Blazers sperano che sia giusta.

