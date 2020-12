NBA, Giannis Antetokounmpo si congratula con il fratello Kostas per l’anello

Nella prima nottata di match NBA sono scesi in campo anche i Los Angeles Lakers, detentori del titolo. Come di consuetudine, ad anticipare il primo incontro dei campioni è avvenuta la cerimonia di consegna degli anelli; tra i giocatori premiati è stato anche presente Kostas Antetokounmpo, fratello del ben più noto Giannis e ala dei gialloviola.

Al momento della premiazione, Kostas ha anche ricevuto un video di congratulazioni da parte della sua famiglia, in cui era ovviamente presente anche l’MVP della passata stagione. Al momento di congratularsi, l’ala dei Milwaukee Bucks non ha potuto contenere un sorriso: come in molti hanno notato, appare quasi paradossale che il primo Antetokounmpo a vincere un titolo NBA non sia il due-volte MVP e Defensive Player of The Year, ma il fratello, che ha giocato 7 partite in due stagioni nella lega.

"Let's get more rings, man" Giannis congratulates his brother Kostas pic.twitter.com/Gipy3s1llk — Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2020

In attesa di vincere con la squadra del Wisconsin, The Greek Freak ha concluso il suo messaggio con un convinto “vinciamo più anelli, fratello!” rivolto al 23enne. Probabilmente, l’affermazione sarà servita anche allo stesso Giannis, pronto ad un’altra stagione con i suoi Bucks e fresco di un rinnovo a cifre astronomiche.

In realtà, le probabilità potrebbero favorire ancora una volta il giovane Kostas: con un roster anche migliore della scorsa stagione, i Lakers sono a tutti gli effetti la squadra da battere. Oltre a LeBron James ed Anthony Davis, infatti, le acquisizioni di Dennis Schröder , Montrezl Harrell e Marc Gasol, unite al rinnovo di Kyle Kuzma, rendono la squadra losangelina virtualmente inarrestabile.

Con una stagione ancora da tutta da giocare non è da escludere nessuna possibilità, tra cui, perché no, uno scontro tra i due fratelli greci in finale.

