L’avventura di Michael Kidd–Gilchrist con i New York Knicks è terminata ancora prima di cominciare.

Come riportato da Stefan Bondy del Daily News, la franchigia ha deciso di fare a meno dei servigi del lungo di Philadelphia.

Ai New York Knicks sono stati sufficienti i dieci giorni di contratto per decidere di non proseguire il rapporto con Michael Kidd–Gilchrist.

A rendere pronosticabile il suo taglio erano state le condizioni fisiche. Il giocatore non si trovava infatti in condizioni ottimali a causa di un infortunio.

Proprio per queste ragioni non era mai stato schierato in campo nella preseason dall’allenatore dei Knicks, Tom Thibodeau.

Nella passata stagione, Michael Kidd–Gilchrist aveva lasciato gli Charlotte Hornets per vestire, senza particolari fortune, la casacca dei Dallas Mavericks.

Il giocatore era stato selezionato con la seconda scelta assoluta dalla franchigia della North Carolina nel 2012, subito dopo Anthony Davis.

A differenza della star dei Los Angeles Lakers però, Michael Kidd–Gilchrist non è mai riuscito ad ad avere un sostanziale impatto nella NBA. Nel corso della sua carriera infatti, l’ex Kentucky Wildcats ha collezionato una media di 8 punti, 5 rimbalzi e un solo assist.

