NBA, risultati Preseason: 19 punti per Gallinari nella vittoria di Atlanta

Anche quest’anno siamo ormai arrivati alla fine della Preseason. L’inizio della prossima stagione NBA, in programma per il 22 dicembre con la sfida tra Nets e Warriors e a seguire il derby di LA, è alle porte, e le partite di pre-stagione che si sono giocate nella notte erano le ultime di quest’anno. Dalla notte italiana tra martedì e mercoledì si comincerà a far sul serio, e ogni vittoria conterà veramente.

Charlotte Hornets 117-120 Orlando Magic

Gli Orlando Magic partono subito forte, accumulando un vantaggio massimo di 23 punti. La squadra ospite però non ci sta, e guidata dalla splendida coppia Terry Rozier – Devonte’ Graham (24 punti in 27 minuti e un plus-minus di +22 il primo; 25 punti e 2 palle rubate il secondo) riesce a riaprire la partita, arrivando addirittura a un vantaggio di 7 lunghezze a 1:19 dalla fine. Dall’altra parte però il rookie Cole Anthony segna 4 punti in 14,1 secondi, portando i suoi alla vittoria nell’ultimo incontro di Preseason NBA. A fine serata il tabellino recita 19 punti per Cole Anthony, mentre Aaron Gordon, in 22 minuti sul parquet, sfiora la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi.

Detroit Pistons 96-99 Washington Wizards

Nella sfida notturna tra le due compagini della Eastern Conference hanno la meglio i Washington Wizards della coppia Beal – Westbrook, che non gioca però un’ottima partita. 23 punti in due e uno 0/10 complessivo dalla linea da tre punti. Non benissimo, ma le due guardie probabilmente stanno già pensando all’inizio di stagione NBA e poco gli importava l’ultima gara di Preseason. A guidare la franchigia della capitale ci ha pensato Thomas Bryant. Il centro 23enne era finito sotto la luce dei riflettori per il litigio con Blake Griffin di qualche giorno fa, e stasera si è “vendicato” con 22 punti e 7 rimbalzi, tirando 7/12 dal campo e 3/6 dall’arco. Poco da segnalare per gli sconfitti, che mandano diversi giocatori in doppia cifra, tra cui Jerami Grant che sfiora la doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi.

Atlanta Hawks 117-116 Memphis Grizzlies

L’ultima partita di Preseason vedeva in campo due delle squadre più interessanti da seguire per la prossima annata di basket a stelle e strisce. Da una parte i rinnovati di Atlanta Hawks, che sembrano ormai una certezza per i Playoff ad Est. Dall’altra dei Memphis Grizzlies meno talentuosi ma con grandi potenzialità per il prossimo futuro. Alla fine, da un incontro molto combattuto escono vincitori gli Hawks, che guidati da uno splendido Danilo Gallinari in uscita dalla panchina (19 punti e 4/8 dal campo in 26 minuti) recuperano un deficit di 19 punti. Altra buona prestazione quella di Cameron Reddish, che mette a referto 18 punti in 25 minuti. Per Memphis non bastano Ja Morant e Dillon Brooks, che in un minutaggio assai limitato riescono comunque a incidere, segnando in due 32 punti.