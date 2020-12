NBA, Curry svela il messaggio mandato a Klay Thompson dopo l’infortunio

Il nuovo infortunio subito da Klay Thompsonè stato un durissimo colpo da digerire per i Golden State Warriors. In una stagione che doveva essere quella della rinascita per la franchigia californiana, il giocatore deve nuovamente fare i conti con un problema fisico che lo terrà lontano dal campo per un’intera annata. Per la disperazione di tifosi e addetti ai lavori. Stephen Curry, amico di lunga data, ha rivelato il messaggio che ha scritto al compagno di squadra dopo aver appreso la notizia del terribile infortunio:

“Gli ho solo scritto ‘Cerca di restare più che puoi vicino alla squadra e sostenerla sempre. Abbiamo bisogno di te.'”

Curry è convinto che l’amico riuscirà a mantenere un atteggiamento positivo durante il periodo di riabilitazione:

“Sono consapevole che ha lavorato duramente per poter tornare già durante questa stagione. Ma sono sicuro che riuscirà a trovare la motivazione necessaria per non abbattersi e tornare più forte di prima. È giovane e ha davanti a sé ancora diverse stagioni da assoluto protagonista. Noi crediamo in lui e sono sicuro che si rimetterà al più presto.”

Per diversi anni Stephen Curry e Klay Thompson hanno rappresentato la migliore coppia offensiva dell’intera lega. Come detto, Thompson sarà costretto a saltare anche la prossima stagione. Tutto il mondo NBA si augura che possa scendere in campo il più presto possibile.

