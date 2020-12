Mercato NBA, Rockets pronti a ricevere nuove offerte per Harden

Secondo Adrian Wojnarowski, insider NBA di ESPN, gli Houston Rockets sarebbero pronti ad ascoltare le offerte per James Harden anche da parte di quelle squadre che non sono le destinazioni preferite del barba, ovvero Philadelphia e Brooklyn.

Diverse squadre da Playoff ad Est e ad Ovest hanno detto di essere pronte a fare delle offerte a Houston. Offerte che non sembrano però congrue al valore del giocatore in uscita. Diverse squadre sono restie sul discutere uno scambio almeno finché non avranno la certezza che Harden rinnoverà una volta che il suo contratto sarà scaduto tra due stagioni. Nessuno vuole bruciare il proprio futuro per vedere la propria stella svanire dopo soli due anni.

I Sixers avevano già provato a trattare una trade che vedeva coinvolto tra gli altri lo stesso Ben Simmons. Ma non si è trovato poi l’accordo, e lo stesso scambio è stato poi negato da Morey, president of basketball operations di Philadelphia. Anche i Nets non riescono a comporre un pacchetto di giocatori e scelte che soddisfi la dirigenza dei Rockets. Per questo è quasi certo che dovrebbe essere coinvolta una terza squadra in una trade a tre.

L’obiettivo di Houston è scambiare il proprio uomo-franchigia il prima possibile ma molto probabilmente non si troverà l’accordo prima del 22 dicembre. Questo vuol dire che Harden partirà titolare a fianco di John Wall nel backcourt. L’MVP del 2018 ha mancato le prime due partite di Preseason, oltre al training camp, ed è ancora indietro nella preparazione atletica e nell’imparare il sistema del nuovo capo allenatore Silas. Sistema in cui Harden, almeno secondo le sue intenzioni, non vorrà certo giocare a lungo. Il barba, dopo aver rifiutato un’estensione da due anni per 103 milioni, aveva richiesto la trade prima del training camp. E nonostante le parole di mercoledì, in cui ha detto di essere concentrato solo sul presente, siamo sicuri che Harden starà già pensando alla sua prossima destinazione.

