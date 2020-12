Mercato NBA, i Sacramento Kings tagliano Frank Kaminsky

Niente da fare per Frank Kaminsky. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, i Sacramento Kings hanno deciso di tagliare il giocatore firmato proprio nelle scorse settimane per metterlo alla prova durante il training camp. In 4 partite di preseason NBA, l’ex giocatore dei Suns ha viaggiato con 5.3 punti di media tirando con il 40% dal campo e il 25% dalla lunga distanza, il tutto condito da 2.8 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

The Sacramento Kings are releasing F/C Frank Kaminsky, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 19, 2020

I Suns avevano deciso di declinare la team option da 5.2 milioni di dollari presente in contratto, liberando il lungo sull’attuale mercato NBA 2020. Kaminsky ha vissuto una annata molto difficile, poiché lo scorso gennaio ha sofferto una frattura da stress al piede non riuscendo più, di fatto, ad inanellare presenze con la compagine dell’Arizona.

In 39 partite nella scorsa stagione ha comunque contribuito alla causa di Phoenix uscendo dalla panchina e viaggiando a 9.7 punti di media (45% dal campo), 4.5 rimbalzi e 1.9 assist. Il suo futuro in NBA non dovrebbe essere a rischio.

