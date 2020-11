Mercato NBA, Kidd-Gilchrist firma con i New York Knicks

Continua l’avventura NBA per Michael Kidd-Gilchrist. Il giocatore, infatti, ha trovato una nuova sistemazione all’interno della lega. Secondo quanto riporta Bobby Marks di ESPN, i New York Knicks hanno raggiunto un accordo con Kidd-Gilchrist sulla base di un contratto annuale, si presume, al minimo salariale.

The New York Knicks are signing Michael Kidd-Gilchrist to a one-year contract, a source tells ESPN.

Kidd-Gilchrist gives New York someone who can guard multiple positions. He was one of the better defensive players that was still on the free agent board.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 28, 2020