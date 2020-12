NBA, coach Silas su James Harden: “Si sta allenando bene. È presente”

Non è un segreto che James Harden voglia lasciare gli Houston Rockets. Il giocatore ha chiesto la sua cessione da diverse settimane fa, ma il front office texano, per ora, sta resistendo alle tentazioni offerte dal mercato NBA. Dall’altra parte, ci sono anche gli atteggiamenti del Barba segnalati da media americani: dal ritardo ad inizio training camp, a qualche chilo di troppo mostrato in preseason. Insomma, le condizioni di avere in squadra un Harden svogliato sembrano esserci tutte, ma non secondo coach Stephen Silas, il quale invece sta notando un certo impegno dal suo numero 13:

“Lui non può essere un problema, né per me né per il gruppo. Ci distrarrebbe dal gioco. Lo vedo più coinvolto da quando è qui con noi, si sta allenando molto bene, è bello parlare con lui: ascolta, prova, fa buone domande e mi prende da parte per parlami di quello che vede mentre ci alleniamo. Per tutti noi è importante guardare avanti e prepararsi a vincere la prima partita di regular season.”

Chiaramente, qualche spiraglio d’apertura è arrivato anche dallo stesso Harden, il quale ha accennato qualche complimento al nuovo coach di Houston. Qualcosa che ha fatto assolutamente piacere a Silas:

“Quando un giocatore dice che gli piace quello che stai facendo, è sempre fantastico. Soprattutto quando sei un nuovo allenatore. Faccio cose che ho già visto in altre mie esperienze o in cui credo. Ma avere quel tipo di feedback da lui e dagli altri ragazzi, è gratificante. Sono felice. Devo solo continuare così.”

Silas è arrivato in un periodo non certo facilissimo per i Rockets, con una stella da trattenere ed un’altra – Russell Westbrook – già vista partire:

“Avere Harden in squadra? Non direi di aver già sistemato le cose con il ritorno di Harden. Ma la sua opinione è importante. Ha una visione molto buona del basket, è un ragazzo intelligente e un giocatore fantastico. Ascoltarlo e imparare da tutti questi ragazzi, specialmente dai nostri migliori giocatori, è importante. Se non li ascolti e non usi ciò che sanno, è difficile avere successo.”

Per quanto tempo ancora potrà dare una mano al proprio coach, dipenderà solo da Harden.

Leggi Anche

Top 11 contratti NBA: ecco quali sono i più ricchi di sempre

Mercato NBA, Rudy Gobert rinnova con gli Utah Jazz a cifre monstre

Mercato NBA, i Brooklyn Nets tagliano Paul Eboua