Gli Utah Jazz hanno ufficialmente deciso di estendere il contratto di Rudy Gobert. Il francese ha firmato un accordo di cinque anni per 205 milioni complessivi. Dopo Giannis Antetokounmpo e Russell Westbrook, il nuovo contratto di Gobert si classifica in terza posizione tra quelli più pesanti nella storia della NBA.

Subito dopo la firma Gobert ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ESPN:

“Significa che qui credono in me. Credono in quello che abbiamo costruito in questi anni, con l’organizzazione, con il coach e con i giocatori. Per me è una benedizione. Ora sono motivato. Abbiamo la stessa visione, puntiamo allo stesso obiettivo.”

Rudy Gobert poteva chiedere il massimo salariale di 228 milioni di dollari, ma ha deciso di non percepirlo per lasciare più “libertà di manovra” alla franchigia per costruire attorno a lui e Donovan Mitchell:

“Il mio obiettivo principale è quello di vincere il titolo. Ho parlato con il mio agente prima di iniziare ad accordarci per il contratto. Ho deciso di non chiedere il supermax. Non volevo avviare le trattative in questo modo. Volevo far capire che il mio interesse principale non sono i soldi. Io voglio vincere e ho pensato che non rinnovando al massimo, la franchigia avrà più possibilità di costruire e attirare talento intorno a me e Mitchell. Voglio vincere. Credo in questa organizzazione e in questo gruppo.”

Un traguardo importante dopo tutto quello che è successo nel 2020, dal Coronavirus fino al litigio interno con lo stesso Mitchell. Gobert, però, vuole guardare solo avanti:

“Con tutto quello che è successo nella squadra, volevo davvero solo tornare nella bolla e vedere come sarebbero andate le cose. Dopo la bolla, mi sono sentito come se potessi vincere un titolo con Donovan. Siamo entrambi cresciuti molto e continueremo a farlo. Sono entusiasta di continuare questo viaggio con lui. Lo Utah, poi, è casa mia. Mi vedo come una persona fedele a questo posto. Molte persone mi hanno chiesto il perché non andassi a giocare in un mercato più grande rispetto a quello di Salt Lake City. Ho sempre detto loro che vincere un titolo nello Utah avrebbe significato molto di più, rispetto a tutti gli altri posti. Penso che Donovan abbia la mia stessa mentalità. Anche Quin Snyder e Ryan Smith la vedono allo stesso modo. Vogliamo costruire qualcosa qui e farlo a modo nostro. Credo nel fatto che vinceremo un titolo per i Jazz.”

Anche coach Quin Snyder ha voluto commentare il rinnovo di Gobert:

“Vedere Rudy crescere come giocatore in campo, grazie al suo spirito competitivo, alla sua etica del lavoro, alla sua passione e al suo coinvolgimento è incredibile. È un giocatore d’élite in questa lega. Ha un impatto gigante sulla nostra squadra. Inoltre, si fida dei suoi compagni di squadra. E sono ancora più orgoglioso del modo in cui è cresciuto e dell’impatto che ha sulla nostra comunità. Poi è uno che aiuta i giovani. Sono felice di averlo con noi.”

Leggi anche:

Mercato NBA, i Brooklyn Nets tagliano Paul Eboua

NBA, Golden State Warriors: sfuma il ritorno di Jeremy Lin

NBA, Steve Kerr conferma: “James Wiseman sarà il centro titolare”