NBA, LeBron James pronto alla stagione: “Sarà un’altra maratona e voglio il titolo!”

Sono passati solo due mesi dalla vittoria del titolo NBA 2020 ed i Los Angeles Lakers sono già pronti a ripartire. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, i gialloviola esordiranno in regular season contro i Clippers, in un derby cittadino che riaprirà la stagione sportiva come meglio non si può. Come sempre, saranno della partita anche LeBron James e Anthony Davis, i quali partiranno in modalità diesel (almeno negli appuntamenti meno importanti), per poter mostrarsi al top quando conterà davvero.

Queste le parole – riportate da Lakers.com – di LeBron James sulla stagione alle porte:

“Siamo in una maratona, ce ne rendiamo conto, non siamo in volata. Possiamo scegliere la modalità di viaggio come meglio ci conviene e gestire le forze per tutta la durata della regular. Vogliamo solo alzare il nostro gioco in una sorta di progressione di lungo periodo. Vogliamo migliorare ogni volta che saremo in campo, durante le partite, gli allenamenti o le sessioni video, in casa e fuori. Dobbiamo prepararci mentalmente e fisicamente per una lunga stagione. Continueremo a migliorare ogni mese, ogni partita, ogni passo e vedremo dove saremo.”

Qualunque cosa accada, i Lakers potranno ancora una volta contare sul duo LeBron James – Anthony Davis affamato, alla ricerca di un nuovo titolo, come conferma il nativo di Akron:

“Quando giochi a basket vuoi essere ricordato per sempre. Vuoi essere una leggenda… vuoi essere riconosciuto per aver fatto parte di una delle più grandi squadre, come uno dei più grandi giocatori. Il modo migliore per farlo è vincere e vincere al massimo livello. Voglio vincere ancora ed è lo stesso per AD. Vuole essere uno dei migliori e sappiamo che i titoli sono il Santo Graal in questo campionato. Essere incoronato campione, vincere diversi titoli, questo è il nostro obiettivo. Come sta AD? Lui è pronto, la sua fiducia è enorme, quindi sta a noi come compagni di squadra aiutarlo, proteggerlo e arrivare al momento clou nella migliore condizione.”

A seguirlo nelle dichiarazioni anche Anthony Davis:

“Sono estremamente motivato. Voglio vincere ancora. Quando abbiamo vinto le finali della Western Conference, LeBron mi ha detto, “aspetta di vincere il titolo e di alzare il trofeo, poi vedrai…”. L’amore per la vittoria è cresciuto a dismisura da quando ho alzato questo trofeo. Ora voglio fare solo una cosa: alzarlo di nuovo. Voglio vincerlo più e più volte. Vogliono diventare dipendente dalla vittoria. Voglio rivivere quella sensazione. Voglio essere in grado di sollevare ancora una volta il Larry O’Brien Trophy e diventare di nuovo un meme in cui vengo visto piangere (ride). Sono pronto e sono pronto a farlo con questo gruppo, per tornare al lavoro in modo da poter vincere di nuovo questo trofeo.”

Leggio Anche

Top 11 contratti NBA: ecco quali sono i più ricchi di sempre

NBA, Golden State Warriors: sfuma il ritorno di Jeremy Lin

Mercato NBA, i Sacramento Kings tagliano Frank Kaminsky