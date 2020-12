Mercato NBA, i Brooklyn Nets tagliano Paul Eboua

Giorni di tagli in NBA. Secondo quanto riportato da Ryan Morik di Yahoo!sports, Paul Eboua non è riuscito a conquistarsi un posto nel roster dei Brooklyn Nets ed è stato di conseguenza tagliato.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have requested waivers on guards Chris Chiozza and Elie Okobo and forward Paul Eboua.

Our roster now stands at 17 players.https://t.co/DxW6WcwP41

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 19, 2020