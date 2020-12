NBA, Irving sui Celtics: “Siamo andati in guerra insieme”

In questa preseason i Brooklyn Nets riportano, per la prima volta dal suo addio, Kyrie Irving al TD Garden. La franchigia newyorkese si impone sui Boston Celtics per 113 a 89 ed è proprio l’ex della partita a disputare un’ottima prestazione. Il numero 11 dei Nets, infatti, in 28 minuti di gioco mette a referto 17 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in quella che diventa la seconda vittoria su due partite.

Andato via da free agent nell’estate 2019, Kyrie Irving sarebbe già dovuto tornare al TD Garden durante la scorsa stagione, ma questo appuntamento non si è mai verificato a causa degli infortuni che lo hanno tenuto in sordina per gran parte del campionato. Questo suo primo ritorno in assoluto, però, è avvenuto in condizioni totalmente inusuali, forse più favorevoli per il giocatore: senza tifosi sugli spalti e, come detto, in preseason. Insomma, poco hype e clima più disteso. In ogni caso, l’ex Cleveland Cavaliers si è lasciato andare con parole dolci nei confronti di quella che è stata la sua casa e di quelli che sono stati i suoi compagni:

“Onestamente è stato come andare un altro giorno a lavoro. Sono grato di aver potuto stringere amicizie con molti ragazzi che sono ancora qui e, molti ragazzi che sono andati via. Alla fine, siamo andati in guerra insieme. E io rispetto tutti questi giovani ragazzi.”

Il 6 volte All Star ha concluso così:

“E non siamo nemmeno più tanto giovani. Siamo solo dei giocatori che stanno crescendo in un business in cui vogliamo fare ciò che ci rende felici. Vedere Jayson [Tatum] migliorare, vedere Jaylen [Brown] migliorare, vedere questi ragazzi maturati e vederli nel contesto in cui sono ora, non può rendermi altro che fiero. Vedere questi ragazzi felici, è tutto ciò che avrei voluto. Quindi, venire qui è facile, giocare qui è facile. Il basket è la parte più facile. Il resto invece diventa più rumoroso, cercate di arginarlo.”

Kyrie Irving e i Brooklyn Nets sfideranno di nuovo i Boston Celtics nel giorno di Natale.

