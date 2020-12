Preseason NBA, i Lakers sono tornati: 35 di Davis e 20 di James. Bene Brooklyn a Boston, OK Phila

Un’altra notte di preseason NBA è terminata. Sono state 8 le partite in programma. Andiamo a vedere gli highlights dei match.

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 129-96

A Denver i Nuggets hanno sfidato i Blazers i quali hanno giocato senza Damian Lillard, mostrando comunque un buon CJ McCollum da 26 punti con 8/20 dal campo. Paul Millsap ha guidato i suoi con 24 punti (9/13 dal campo) e 5 rimbalzi. Alla bella vittoria si è aggiunto anche Michael Porter Jr. il quale è andato a referto con 20 punti, 9 rimbalzi e 3 assist per un vantaggio finale di 33 punti a favore della squadra del Colorado.

Chicago Bulls – Oklahoma City 105-103

Chicago ha vinto per 2 punti contro OKC, grazie ai 22 messi in tabellino da Lauri Markkanen (9/17 al tiro) il quale ha condito il tutto con 5 rimbalzi. Ovviamente, per Chicago c’è da contare anche l’apporto di Zach LaVine con 20 punti + 4 assist.

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks 127-113

I Pelicans hanno alzato i giri del proprio motore mostrando uno Zion Williamson in palla: 31 punti per lui, insieme a 9 rimbalzi e 2 assist. NOLA ha dominato i Bucks privi di Giannis Antetokounmpo. Da segnalare, in ogni caso, i 29 punti di Khris Middleton.

Brooklyn Nets – Boston Celtics 113-89

Dopo aver bruciato la salvia nel pre-partita la TD Garden, Kyrie Irving ha chiuso la partita contro Boston con 17 punti (7/15 dal campo), 7 rimbalzi e 5 assist. Brooklyn ha avuto la meglio contro i Celtics, guidati anche da un positivo Kevin Durant, quest’ultimo autore di 25 punti e 6 rimbalzi. Da segnalare anche i 18 di Caris LeVert.

I Boston Celtics sono stati limitati al 34.8% al tiro con Jayson Tatum che ha sparato un 5/17 dal campo (19 punti totali per lui), seguito da Jaylen Brown con 7/15 e 16 punti a referto.

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 119-83

New York ha schiacciato Cleveland con uno scarto finale di 36 punti. Immanuel Quickley (25° scelta al draft) ha chiuso con 22 punti (7/12 dal campo) e 5 assist. Kevin Knox ha aggiunto 20 punti, mentre Mitchell Robinson è andato a referto con 8 punti, 12 rimbalzi e 4 stoppate.

Miami Heat – Toronto Raptors 117-105

Nulla da fare per Toronto che in quel di Tampa hanno dovuto cedere di fronte ai Miami Heat. La compagine della Florida ha mostrato un buon KZ Okpala, autore di 24 punti con un discreto 9/15 dal campo, e Max Strus, 22 punti e 8/11 dal parquet.

Philadephia 76ers – Indiana Pacers 113-107

Buona prova di Philadelphia che nella notte, senza l’apporto di Joel Embiid, si è portata a casa una vittoria contro Indiana. Per la compagine allenata da coach Doc Rivers da segnalare la buona prestazione di Dwight Howard, autore di 14 punti in 16 minuti, e Ben Simmons con 8 punti + 9 assist in 22 minuti. Dall’altra parte segnaliamo i 26 di un redivivo Sabonis, così come i 20 di Oladipo vintage.

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 114-113

I Lakers chiudono la preseason con 4 vittorie su 4 disponibili. Nella notte la compagine guidata da LeBron James ha avuto la meglio sui Phoenix Suns. Bene Anthony Davis il quale ha fatto un ottimo lavoro sul parquet chiudendo con 35 punti (11/16 al tiro), 6 rimbalzi, 3 assist, 3 stoppate e 2 palle rubate in 29 minuti. LeBron James ha giocato 24 minuti in cui ha messo a segno 20 punti (6/11 al tiro), catturato 8 rimbalzi e distribuito 4 assist, ma ci sono state anche 8 palle perse. Dall’altra parte Devin Booker ha provato a trascinare i Suns (6 giocatori almeno 10 punti) con 27 punti (8/12 dal campo), 5 rimbalzi e 4 assist.