NBA, Kevin Durant sulla prima contro Golden State: “Una partita come le altre”

Un classico scherzo del destino per Kevin Durant. L’opening night NBA, infatti, vedrà i suoi nuovi Brooklyn Nets aprire la regular season 2020/2021 con i Golden State Warriors. Sarà quindi una sorta di ritorno al passato per Durant, il quale ha giocato per i californiani dal 2016 al 2019 vincendo 2 titoli NBA. Nel suo podcast “The etcs w / KD”, la stella dei newyorchesi ha parlato di come sarà giocare contro la sua ex squadra:

“Non ho molto da dire su questa cosa. È solo una partita di basket come le altre. Non mi interessa tutta la narrativa che c’è intorno sull’affrontare una ex squadra e tutte quelle cose lì. Ho già vissuto una cosa di questo tipo quando ho affrontato per la prima volta da avversario i Thunder, quindi per me è tutto normale. Golden State a me piace. Ma sarà una partita come tante altre.”

Tuttavia, il match segnerà finalmente il suo rientro su un parquet NBA: sarà la prima partita ufficiale dalla rottura del tendine d’Achille accusata durante Gara 5 delle Finali 2019 contro Toronto:

“Sì, visto da quell’angolazione è qualcosa di speciale. Sono felice di avere l’opportunità di giocare e farlo davanti a volti familiari sarà senza dubbio bello per questa mia ‘prima’. Sono stato lontano dalle competizioni per troppo tempo. Quindi non vedo l’ora.”

La partita in programma nella notte tra il 22 e il 23 dicembre si giocherà in quel di Brooklyn, mentre il ritorno nella Baia per KD è in calendario per metà febbraio, sperando che per allora ci potranno essere tifosi al nuovo Chase Center.

