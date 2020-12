NBA, coach Frank Vogel: “Impressionato dalla connessione in difesa”

La preseason dei Los Angeles Lakers termina col bottino pieno: quattro vittorie in quattro partite, l’ultima ottenuta ai danni dei Phoenix Suns. Il tandem Anthony Davis – LeBron James continua a essere un rullo compressore: 35 punti, 6 rimbalzi, 3 assist in 30 minuti di gioco per AD e 20 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 25 minuti per The Chosen One. In vista del debutto stagionale contro i Los Angeles Clippers, coach Frank Vogel ha elogiato la sua squadra in una conferenza stampa pre partita e svelato un retroscena particolare.

Con il Covid-19 ancora serpeggiante e i vari protocolli in vigore da seguire, l’allenatore dei gialloviola ha rivelato il fondamentale passatempo della squadra: la stanza video. Queste le sue parole:

“Questa è una situazione unica circa i test presso i punti di assistenza. È complicato gestire questa cosa la mattina cercando allo stesso tempo di portare in campo i ragazzi per allenarsi. Non abbiamo fatto shootaround o allenamenti durante questo soggiorno, dunque per noi è stato molto importante confrontarci nella stanza video e stare tutti insieme. Quello di cui parliamo nella stanza video è ciò che portiamo in campo.”

Coach Frank Vogel ha aggiunto:

“Abbiamo detto ai nostri nuovi arrivati di cercare di fare la differenza e di portare sul campo quello che discutiamo nella stanza video senza troppe ripetizioni e allenamenti. E l’intero gruppo è stato molto bravo con questo. Non ho guardato i numeri totali della terza partita, ma sono molto impressionato dalla connessione in difesa circa i dettagli e le sfumature. È un fatto incoraggiante.”

