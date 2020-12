NBA, Ben Simmons è stato provato come centro da Doc Rivers

Doc Rivers sta sperimentando varie combinazioni tra i suoi giocatori in questa preaseson NBA. Durante la vittoria di questa notte contro gli Indiana Pacers, il coach dei Philadelphia 76ers ha fatto giocare Ben Simmons nel ruolo di centro. Tuttavia, l’esperimento non ha dato i frutti sperati.

Nel post-partita, Doc Rivers ha dichiarato di non essere felice della prestazione di Simmons in questo nuovo ruolo. Il coach dei Sixers ha ammesso di non aver avuto il tempo per allenare la squadra a giocare con un quintetto small-ball. Simmons ha un’incredibile combinazione di stazza e coordinazione che lo rende in grado di battagliare con chiunque sotto i tabelloni. Nonostante queste qualità, il giocatore è apparso spaesato.

L’insider di The Athletic che segue i Philadelphia 76ers, Derek Bodner, ha commentato così la prestazione nel periodo in cui Simmons giocava da centro:

Doc on the lineup with Simmons at the 5:

"We didn't know what to do. I thought that was our worst stint of the game. It should have been a great one for us, and we didn't take advantage of a lot of things."



Rivers said they hadn't had a chance to practice with that lineup yet.