Prima della partita tra Brooklyn Nets e Boston Celtics al TD Garden, Kyrie Irving ha messo in scena un particolare rituale pre-partita. La guardia è stata vista mentre bruciava della salvia. Interrogato sulla vicenda dopo la vittoria dei suoi Nets, ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti:

“Questo deriva, come sapete, da molte tribù di nativi americani. Essere in grado di fare il rito della salvia purifica l’energia, fa in modo che sia tutto bilanciato. Non cambia fare questo lavoro o andare in un posto diverso, quello che ho fatto oggi non è niente di diverso da quello che faccio a casa. Sapete, l’ho già fatto la scorsa partita, e ho in mente di farlo prima di ogni singola partita se la squadra avversaria me lo concederà. Più o meno a noi serve per stare connessi, per sentirci al meglio, per andare al lavoro sentendoci protetti e guidati dai nostri antenati.”