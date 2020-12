Al via la stagione NBA: tutti a caccia dei Lakers

Finalmente riparte anche il campionato NBA la cui ultima stagione era andata in archivio lo scorso 11 ottobre quando nella bolla di Orlando i Los Angeles Lakers si aggiudicavano gara-6 della finale contro i sorprendenti (almeno nelle quote di inizio stagione) Miami Heat. E saranno ancora LeBron James e compagni a partire nel ruolo di favoriti per la conquista dell’anello come attestano i pronostici NBA presentati dagli esperti nel settore: i Lakers (che si sono rinforzati prendendo Marc Gasol, Dennis Schroder e Wesley Matthews) vengono visti nettamente in vantaggio davanti a Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks, più o meno tutte sulla stessa linea in griglia secondo le varie visioni dei quotisti.

Sarà una stagione che via via dovrebbe andare a “normalizzarsi” dopo che quella precedente era stata fortemente stravolta dal Covid-19. Dal 22 dicembre (il 23 dalle nostre parti, ndr) si tornerà a fare sul serio e soprattutto le franchigie torneranno a farlo nelle proprie arene. Ad aprire le danze saranno i già citati e ambiziosi Nets di Kyle Irving e Kevin Durant contro i Golden State Warriors di Stephen Curry e della curiosità Nico Mannion, l’italo-americano che nella recente gara di preparazione contro i Sacramento Kings ha messo a segno i suoi primi 2 punti con la maglia di Golden State. Già tutta da vivere la sfida tra Durant e i suoi ex compagni.

Sarà un susseguirsi di incontri con un programma senza tregua che prevederà anche mini-serie di partite tra stesse squadre per ridurre gli spostamenti a causa del già citato covid. Sosta dal 5 al 10 marzo per l’All-Star Game quindi parte finale della regular season (che sarà di 72 gare invece delle tradizionali 82, ndr) che si concluderà il 16 maggio. Dal 18 al 21 si terrà il tornei play-in, che riguarderà ove ce ne fosse bisogno solo le squadre dal settimo al decimo posto nelle rispettive conference. I Playoff prenderanno il via il 22 maggio e termineranno eventualmente il 22 luglio con Gara-7 delle Finals, giusto in tempo per far rifiatare anche gli ultimi giocatori che da lì a pochi giorni potrebbero essere convocati per disputare le Olimpiadi di Tokyo, anch’esse spostate la scorsa estate per chiari problemi di emergenza sanitaria.

I motivi di interesse sono tanti, le sfide di qualità ancor di più ma il clou per gli appassionati sarà quello che si terrà subito dopo il Super Bowl di football americano in programma il 7 febbraio, quando ci saranno cinque partite in 12 giorni che conviene segnarsi sul calendario: l’8 febbraio Milwaukee Bucks-Denver Nuggets, 12 febbraio New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks, 12 febbraio Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, 18 febbraio Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers e 20 febbraio la rivincita delle ultime finals tra i Lakers e i Miami Heat.

Detto del giovane Mannion alla prima esperienza NBA a Golden State, l’Italia ha perso l’unico esponente del Bel Paese ad aver vinto l’anello: Marco Belinelli ha infatti fatto ritorno a casa, laddove era cresciuto, sposando la causa della Virtus Bologna. Ci sarà invece Danilo Gallinari che vestirà la sua quinta canotta in National Basketball Association, quella degli Atlanta Hawks (dove è approdato anche Bogdan Bogdanovic). Nicolò Melli disputerà invece la sua seconda stagione con i Pelicans dopo le 47 presenze nel suo anno da rookie. Non è invece andata bene a Paul Eboua, che dopo essersi dichiarato eleggibile al Draft 2020, non era stato scelto ma aveva poi ricevuto un contratto Exhibit 10 dai Miami Heat che in seguito non lo hanno convertito in un two-way contract e il giocatore è stato tagliato.

