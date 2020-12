Mercato NBA, Jeremy Lin firma con i Golden State Warriors

Sembra ormai tutto fatto per il ritorno in NBA di Jeremy Lin. L’ex giocatore dei Toronto Raptors, infatti, avrebbe raggiunto un accordo di massima con i Golden State Warriors. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Lin starebbe aspettando l’autorizzazione della Chinese Basketball Association per potersi liberare e rendersi disponibile alla firma con gli Warriors.

Jeremy Lin is finalizing a deal with the Golden State Warriors, pending letter of clearance from Chinese Basketball Association, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2020

Per quanto riguarda il contratto, si tratta di un Exhibit 10 con la franchigia californiana. Nel frattempo Lin si unirà ai Santa Cruz Warriors, squadra di G-League affiliata, in attesa di avere una chances al piano più alto. Il play, lo ricordiamo, nella scorsa offseason era stato visto allenarsi in palestra insieme a Stephen Curry. Le voci di un suo rientro in NBA si erano intensificate, di fatto, ad inizio mercato NBA.

L’ultima esperienza nella lega per il nativo di Palo Alto è datata 2019 con la maglia di Toronto con cui si è portato a casa un prestigiosissimo titolo, il primo per la franchigia canadese.

