NBA, possibile problema Barton in casa Denver Nuggets

Will Barton non sembra entusiasta dell’idea di uscire dalla panchina dei Denver Nuggets. L’ala ha espresso l’intenzione di voler essere un titolare durante un’intervista con l’insider di Denver Sports News Brendan Vogt. Le dichiarazioni sono arrivate dopo la vittoria per 126 a 95 dei Denver Nuggets contro i Portland Trail Blazers.

Ecco un estratto delle parole di Barton nel post-partita:

“Sono un titolare. Ho lavorato molto duramente sul mio gioco, e penso di farlo vedere quando mi sento bene. Non sono intenzionato a fare il sesto uomo. Non ho alcun desiderio di esserlo.”

Will Barton ha aiutato i suoi Nuggets nella vittoria contro i Trail Blazers con 9 punti e 3 assist in 18 minuti, uscendo dalla panchina. L’ala ha saltato l’inizio del training camp a causa di una serie di problemi alla schiena e al ginocchio. Barton ha inoltre saltato tutte le partite della bolla di Orlando, non partecipando alla cavalcata Playoff dei Denver Nuggets, che si è conclusa alle Finali di Conference contro i Lakers.

Le dichiarazioni mettono sicuramente pressione a coach Mike Malone. ‘allenatore dei Nuggets si trova ora di fronte a una scelta difficile. Le gerarchie tra gli esterni sembrano chiare, con Jamal Murray, Gary Harris e Michael Porter Jr. sicuri di un posto da titolari. Barton può giostrarsi sia nel ruolo di ala piccola che nel ruolo di guardia, ma sia Harris che Porter sembrano ben saldi nel loro ruolo di titolari.

Mike Malone sembra contento della chimica che si è creata all’interno della propria squadra. Il coach ha elogiato la prestazione di Barton in uscita dalla panchina, ruolo nel quale intendeva usarlo nel corso della stagione. Queste dichiarazioni cambieranno i suoi piani?

