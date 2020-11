Marco Belinelli lascia la NBA: firmerà con la Virtus Bologna

Niente contratto NBA per Marco Belinelli. L’ex giocatore dei San Antonio Spurs, infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, firmerà nelle prossime ore un contratto con la Virtus Bologna. L’accordo con la squadra italiana sembra essere sulla base di un triennale. I dettagli dell’operazione, chiaramente, non sono stati specificati, sembra però non siano presenti clausole “NBA escape”. Pare, inoltre, che le proposte arrivate dagli States non avrebbero soddisfatto pienamente il giocatore, convincendolo a fare ritorno nel Belpaese.

#Virtus Secondo le nostre fonti, la notizia del ritorno di Marco Belinelli in bianconero è confermata — Daniele Labanti (@DLabanti) November 26, 2020

Il 34enne, così, conclude la sua carriera nel basket USA dopo 13 anni e con un titolo conquistato proprio con gli Spurs. Per Belinelli si tratta di un ritorno tra le fila della Virtus con cui ha esordito in Serie A a soli 16 anni, prima di passare alla Fortitudo. La presentazione del giocatore è attesa per sabato 28 novembre.

Leggi Anche

NBA, Honey nuovo sponsor sulle maglie da gara dei Clippers

Mercato NBA, Golden State Warriors rilasciano Ky Bowman

NBA, svelata la nuova City Edition dei Boston Celtics