NBA, Paul George segnalato in buona forma nonostante la sconfitta

L’ala dei Clippers, Paul George, ha giocato una partita discreta la scorsa notte, nonostante la sconfitta arrivata per 125-105 contro gli Utah Jazz. Indicazioni molto positive sono arrivate dalle sue numerose penetrazioni al canestro, dimostrazioni che le sue spalle stanno molto meglio rispetto alla scorsa stagione.

Durante la partita, George si è guadagnato ben 9 tiri liberi, che lo hanno aiutato a raggiungere i 16 punti con cui è stato miglior marcatore dei suoi.

I Clippers si trovano al momento in un periodo negativo: tre sconfitte consecutive non sono il biglietto da visita perfetto per una squadra che dovrebbe puntare, nelle intenzioni della dirigenza e dei giocatori, alla vittoria finale. La squadra spera che l’aggressività messa da PG in Preseason si traduca in ottimi risultati anche per quanto riguarda la Regular Season in arrivo.

La speranza è quella di replicare i numeri della stagione 2018-2019 in maglia Thunder, con cui finì terzo nella corsa al premio di Most Valuable Player. George ha rivelato di non essersi sentito molto sicuro della sua condizione fisica durante la scorsa annata, e perciò è intenzionato a zittire tutti i suoi detrattori.

Nel frattempo i biancoblu di LA, devono fare i conti con parecchie assenze, tra cui quelle di Marcus Morris, Serge Ibaka e Patrick Patterson, fuori per infortuni lievi.

Ci si aspetta un aumento nei giri del motore anche per Kawhi Leonard, che come ben sappiamo, è solito giocare con il freno a mano tirato quando le partite non contano, per non sprecare le energie. Chissà che questo non possa essere l’anno dei Clippers.

