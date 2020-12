NBA, Paul Pierce incorona LeBron James: “È la miglior point guard della lega”

Normalmente l’ex stella dei Boston Celtics Paul Pierce non si lascia andare a elogi troppo al miele per il vecchio rivale LeBron James. Tuttavia, nella giornata di ieri, “The Truth” ha incoronato la stella dei Los Angeles Lakers come la miglior point guard di tutta la NBA.

Paul Pierce ha preso parte all’ultimo episodio di The Jump, su ESPN, insieme a Rachel Nichols e a Richard Jefferson. Il gruppo stava discutendo i risultati del recente sondaggio fatto tra i GM della NBA. Il focus è rapidamente passato su chi fosse il miglior playmaker della lega. Pierce è intervenuto sorprendendo un po’ tutti, cambiando la preferenza da Luka Doncic a LeBron James:

“Inizialmente dicevo Luka Doncic, ma, se LeBron James è il miglior giocatore della lega, e gioca da point guard, perché non dovrebbe essere lui il migliore in questo ruolo? Ha guidato la lega in assist. Mi ero scordato che LeBron si fosse trasformato in una point guard durante la sua carriera. Detto questo, è chiaramente la miglior point guard di tutta la lega.”

LeBron James rimane tecnicamente un’ala piccola. Nello starting 5 dei Los Angeles Lakers gioca insieme a due esterni e a due lunghi, come sempre fatto in carriera. Ma effettivamente è lui a controllare maggiormente la palla, dettando il ritmo del gioco e smistando numerosi assist ai compagni. Nella scorsa stagione, LeBron ha tenuto una media di più di 10 assistenze a partita.

Paul Pierce è sempre stato restio a elogiare LeBron James. L’ex stella dei Celtics ha combattuto molte battaglie ai Playoff contro il Re. I due si sono sfidati numerose volte per il trono della Eastern Conference. Inoltre, entrambi giocavano nel ruolo di ala piccola. Questa serie di intensi duelli ha fatto nascere una forte rivalità tra i due.

