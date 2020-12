NBA, James Borrego innamorato di LaMelo Ball: “È impressionante”

Sono bastate poche presenze in preseason NBA per convincere James Borrego della bontà del talento di LaMelo Ball. Il coach degli Hornets, infatti, durante l’ultima media session con i giornalisti, si è soffermato sulle qualità della scelta numero 3 del Draft NBA 2020. LaMelo Ball sembra aver già assimilato le indicazioni del suo allenatore, il quale gli aveva consigliato di attaccare il ferro più frequentemente. Detto, fatto: ieri il play ha messo a referto 18 punti con 3 su 5 dal pitturato. Questa aggressività è piaciuta in maniera particolare a Borrego, in queste parole riportare da USA Today:

“LaMelo È impressionante. Questo ragazzo è un rookie ma sarà già in grado di avere un impatto importante e immediato su questa squadra. È un accentratore del gioco, ha fiducia in se stesso. Dà ritmo, dà energia e scompiglia le difese avversarie. Ha fiducia nel suo tiro. Costringe gli avversari ad alzare il livello della loro difesa. Riesce a reagire agli aggiustamenti e prende buone decisioni. Certo, ci sono cose che dobbiamo sistemare, ma sono orgoglioso di come ha giocato recentemente. Rispetto alle altre occasioni volevo che andasse di più al ferro, perché so che è molto bravo. E l’ha fatto in maniera positiva. Sappiamo che può tranquillamente attaccare il ferro così come può prendersi un buon tiro dall’arco. Voglio che dedichi maggior attenzione alla possibilità di attaccare la difesa. Deve farlo più spesso.”

La stagione NBA non è ancora cominciata per LaMelo, ma ci sono tutte le premesse per fare bene. E Charlotte non vede l’ora.

