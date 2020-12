NBA, Kawhi Leonard si difende dalle accuse: “Nessuno ha forzato la mia decisione”

Kawhi Leonard ha smentito le accuse inerenti il suo approdo ai Los Angeles Clippers, scagionando la franchigia e Jerry West in particolare.

Johnny Wilkes, il quale si ritiene molto vicino all’entourage del giocatore, è impegnato in una causa giudiziaria proprio contro gli Angeleni (la richiesta si aggira intorno ai $2,5 milioni più i danni) e sostiene che West abbia promesso di pagare la somma indicata, chiedendo però in cambio allo stesso Wilkes di obbligare Leonard ad unirsi ai Clippers.

A questo proposito, ecco le parole del giocatore, pronunciate ai microfoni di ESPN dopo la partita contro i Jazz:

“Non è vero. Tutto ciò non ha nulla a che fare con me. Nessuno ha forzato la mia decisione di scegliere i Clippers. Io sono nato ad L.A. e sono cresciuto come uomo in California, motivi per i quali volevo provare a vincere qui. Queste accuse e diffamazioni sono tipiche di tante persone che impiegano il proprio tempo per estorcere denaro al prossimo. Le voci delle ultime ore non sono certo nuove nel nostro mondo e continueranno purtroppo a popolarlo anche in futuro.”