Free Agent NBA: la lista squadra per squadra 2020 e 2021

Dopo aver vissuto una offseason, la scorsa, da capogiro con diversi free agent di primo livello che hanno cambiato squadra, la NBA si appresta a vivere, parzialmente, un momento di pace. Nell’offseason 2020, infatti, i nomi in ballo non saranno potenzialmente rilevanti come quelli della scorsa annata (Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Jimmy Butler e Kemba Walker, ndr), ma l’attenzione degli addetti ai lavori rimane comunque altissima. Anche perché nell’estate 2021 si ritornerà ad avere grossi disponibili nomi sul mercato.

Ecco, quindi, chi saranno i free agent NBA nel corso del 2020 e 2021, che dovranno andare alla ricerca di un nuovo contratto.

Key: Restricted = Restricted free agent; Player = Player option; Team = Team option; ETO = Early termination option

2020

Jeff Teague

Treveon Graham

Vince Carter

DeAndre’ Bembry (restricted)

Damian Jones (restricted)

Charlie Brown (restricted)

Skal Labissiere (restricted)

2021

John Collins (restricted)

Brandon Goodwin (restricted)

Boston Celtics

2020

Gordon Hayward (player)

Enes Kanter (player)

Brad Wanamaker (restricted)

Tremont Waters (restricted)

Semi Ojeleye (team)

Tacko Fall (restricted)

2021

Jayson Tatum (restricted)

Javonte Green (restricted)

Vincent Poirier (restricted)

Daniel Theis

Brooklyn Nets

2020

Joe Harris

Garrett Temple (team)

Wilson Chandler

Tyler Johnson

Chris Chiozza (restricted)

2021

Spencer Dinwiddie (player)

Jarrett Allen (restricted)

Timothe Luwawu-Cabarrot

Jeremiah Martin (restricted)

Charlotte Hornets

2020

Bismack Biyombo

Willy Hernangomez

Dwayne Bacon (restricted)

Nicolas Batum (player)

Kobi Simmons (restricted)

2021

Cody Zeller

Devonte’ Graham (restricted)

Malik Monk (restricted)

Ray Spalding (restricted)

Chicago Bulls

2020

Kris Dunn (restricted)

Denzel Valentine (restricted)

Otto Porter Jr. (player)

Adam Mokoka (restricted)

Shaquille Harrison (restricted)

Max Strus (restricted)

2021

Cristiano Felicio

Lauri Markkanen (restricted)

Luke Kornet

Ryan Arcidiacono (team)

Cleveland Cavaliers

2020

Tristan Thompson

Andre Drummond (player)

Matthew Dellavedova

Ante Zizic

2021

Dante Exum

Matt Mooney (restricted)

Dallas Mavericks

2020

Michael Kidd-Gilchrist

Courtney Lee

Tim Hardaway Jr. (player)

J.J. Barea

Josh Reaves (restricted)

Antonius Cleveland (restricted)

2021

Justin Jackson (restricted)

Boban Marjanovic

Denver Nuggets

2020

Mason Plumlee

Paul Millsap

Jerami Grant (player)

Torrey Craig (restricted)

Troy Daniels

Noah Vonleh

2021

Monte Morris

Will Barton (player)

Bol Bol (restricted)

Keita Bates-Diop (restricted)

Detroit Pistons

2020

Langston Galloway

John Henson

Brandon Knight

Thon Maker (restricted)

Jordan McRae

Christian Wood

Louis King (restricted)

Jordan Bone (restricted)

Svi Mykhailiuk (team)

2021

Luke Kennard (restricted)

Derrick Rose

Tony Snell

Bruce Brown (restricted)

Khyri Thomas (restricted)

Blake Griffin (player)

Justin Patton

Golden State Warriors

2020

None

2021

Kevon Looney (player)

Marquese Chriss

Houston Rockets

2020

Austin Rivers (player)

Tyson Chandler

Thabo Sefolosha

Michael Frazier (restricted)

William Howard (restricted)

Bruno Caboclo

DeMarre Carroll

Jeff Green

David Nwaba (team)

2021

P.J. Tucker

Ben McLemore

Isaiah Hartenstein (restricted)

Indiana Pacers

2020

Alize Johnson (restricted)

Brian Bowen (restricted)

Justin Holiday

JaKarr Sampson

Naz Long (restricted)

2021

Victor Oladipo

Doug McDermott

TJ McConnell

T.J. Leaf (restricted)

Edmond Sumner (team)

LA Clippers

2020

Montrezl Harrell

Marcus Morris Sr.

JaMychal Green (player)

Patrick Patterson

Johnathan Motley (restricted)

Reggie Jackson

2021

Paul George (player)

Kawhi Leonard (player)

Joakim Noah

Lou Williams

Amir Coffey (restricted)

Los Angeles Lakers

2020

Anthony Davis (player)

Kentavious Caldwell-Pope (player)

Rajon Rondo (player)

Avery Bradley (player)

JaVale McGee (player)

Dion Waiters

Markieff Morris

Jared Dudley

Dwight Howard

Kostas Antetokounmpo (restricted)

2021

LeBron James (player)

Danny Green

Quinn Cook

Alex Caruso

Kyle Kuzma (restricted)

Talen Horton-Tucker (restricted)

Devontae Cacok (restricted)

Memphis Grizzlies

2020

De’Anthony Melton (restricted)

Yuta Watanabe (restricted)

John Konchar (restricted)

Josh Jackson

Jontay Porter (team)

Anthony Tolliver

2021

Marko Guduric (restricted)

Gorgui Dieng

Justise Winslow (team)

Miami Heat

2020

Derrick Jones Jr.

Solomon Hill

Jae Crowder

Kelly Olynyk (player)

Goran Dragic

Meyers Leonard

Gabe Vincent (restricted)

Kyle Alexander (restricted)

Udonis Haslem

2021

Andre Iguodala (team)

Bam Adebayo (restricted)

Kendrick Nunn (restricted)

Duncan Robinson (restricted)

Milwaukee Bucks

2020

Pat Connaughton

Wesley Matthews (player)

Robin Lopez (player)

Sterling Brown (restricted)

Kyle Korver

Marvin Williams

Frank Mason (restricted)

Cam Reynolds (restricted)

2021

Giannis Antetokounmpo

Thanasis Antetokounmpo (restricted)

Ersan Ilyasova

D.J. Wilson (restricted)

Minnesota Timberwolves

2020

Evan Turner

Malik Beasley (restricted)

Juan Hernangomez (restricted)

James Johnson (player)

Jordan McLaughlin (restricted)

Kelan Martin (restricted)

2021

Jarred Vanderbilt (restricted)

New Orleans Pelicans

2020

Derrick Favors

Brandon Ingram (restricted)

E’Twaun Moore

Jahlil Okafor

Frank Jackson (restricted)

Kenrich Williams (restricted)

Zylan Cheatham (restricted)

Josh Gray (restricted)

2021

Jrue Holiday (player)

JJ Redick

Darius Miller

Nicolo Melli (restricted)

Josh Hart (restricted)

Lonzo Ball (restricted)

New York Knicks

2020

Damyean Dotson (restricted)

Jared Harper

Kadeem Allen (restricted)

Theo Pinson (team)

Maurice Harkless

Bobby Portis (team)

2021

Taj Gibson

Wayne Ellington

Elfrid Payton

Dennis Smith Jr. (restricted)

Frank Ntilikina (restricted)

Reggie Bullock

Mitchell Robinson (team)

Ignas Brazdeikis (team)

Kenny Wooten (team)

Oklahoma City Thunder

2020

Danilo Gallinari

Nerlens Noel

Mike Muscala

Hamidou Diallo (team)

Abdel Nader (team)

Andre Roberson

Kevin Hervey (restricted)

2021

Chris Paul (player)

Steven Adams

Dennis Schroder

Terrance Ferguson (restricted)

Deonte Burton (restricted)

Orlando Magic

2020

DJ Augustin

Evan Fournier (player)

Wes Iwundu (restricted)

Michael Carter-Williams

Melvin Frazier Jr. (team)

Vic Law (restricted)

BJ Johnson (restricted)

Gary Clark (restricted)

2021

Markelle Fultz (restricted)

Khem Birch

Al-Farouq Aminu (player)

Jonathan Isaac (restricted)

James Ennis III (player)

Philadelphia 76ers

2020

Raul Neto

Kyle O’Quinn

Alec Burks

Glenn Robinson III

2021

Josh Richardson (player)

Marial Shayok (restricted)

Mike Scott

Furkan Korkmaz

Norvel Pelle (restricted)

Phoenix Suns

2020

Jevon Carter (restricted)

Dario Saric (restricted)

Aron Baynes

Frank Kaminsky (team)

Cheick Diallo (team)

Tariq Owens (restricted)

Cameron Payne (team)

2021

Kelly Oubre Jr.

Elie Okobo (team)

Portland Trail Blazers

2020

Hassan Whiteside

Mario Hezonja (player)

Jaylen Hoard (restricted)

Rodney Hood (player)

Caleb Swanigan

Wenyen Gabriel (restricted)

Moses Brown (restricted)

Carmelo Anthony

2021

Trevor Ariza

Zach Collins (restricted)

Gary Trent Jr. (restricted)

Sacramento Kings

2020

Bogdan Bogdanovic (restricted)

Yogi Ferrell

Kent Bazemore

Harry Giles

Corey Brewer

2021

Nemanja Bjelica

De’Aaron Fox (restricted)

Richaun Holmes

Kyle Guy (restricted)

San Antonio Spurs

2020

DeMar DeRozan (player)

Marco Belinelli

Jakob Poeltl (restricted)

Bryn Forbes

Drew Eubanks (restricted)

Quinndary Weatherspoon (restricted)

2021

LaMarcus Aldridge

Rudy Gay

Patty Mills

Derrick White (restricted)

Chimezie Metu (restricted)

Trey Lyles

Tyler Zeller

Toronto Raptors

2020

Serge Ibaka

Marc Gasol

Fred VanVleet

Rondae Hollis-Jefferson

Chris Boucher (restricted)

Malcolm Miller (restricted)

Stanley Johnson (player)

Oshae Brissett (restricted)

2021

Patrick McCaw

Norman Powell (player)

OG Anunoby (restricted)

Terence Davis (restricted)

Paul Watson (restricted)

Utah Jazz

2020

Mike Conley (ETO)

Emmanuel Mudiay

Jordan Clarkson

Jarrell Brantley (restricted)

Justin Wright-Foreman (restricted)

2021

Rudy Gobert

Donovan Mitchell (restricted)

Tony Bradley (restricted)

Georges Niang

Ed Davis

Juwan Morgan (restricted)

Rayjon Tucker (restricted)

Washington Wizards

2020

Ian Mahinmi

Davis Bertans

Shabazz Napier

Garrison Mathews (restricted)

Johnathan Williams (restricted)

Gary Payton II

2021