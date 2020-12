NBA, i Magic permetteranno a 4000 tifosi di assistere alle gare casalinghe

L’NBA ha senza dubbio svolto un lavoro impeccabile nella prevenzione dei contagi, consentendo la conclusione della precedente stagione e l’inizio di quella futura in condizioni di sicurezza. Tuttavia, proprio per ragioni di prevenzione le partite non hanno visto la partecipazione dei tifosi, componente da sempre primaria del basket americano (e non solo). Sembra però che alcune squadre, tra cui gli Orlando Magic, siano pronte ad una riapertura almeno parziale al pubblico.

Nello specifico, la franchigia della Florida prevede di consentire l’ingresso ad un pubblico massimo di 4000 persone. La squadra, ovviamente, sottolinea l’intenzione di applicare diversi protocolli sanitari per consentire una prevenzione totale durante le gare casalinghe. Il ritorno dei tifosi sarà comunque graduale: l’ingresso nell’Amway Center sarà consentito solo ai familiari dei giocatori durante la preseason, per poi essere esteso gradualmente ai tifosi durante le prime cinque partite ad Orlando.

Alex Martins, CEO dei Magic, ha voluto rendere chiare le intenzioni della squadra in merito; come riportato da The Score:

La salute e la sicurezza di chiunque partecipi alle nostre partite sarà la priorità assoluta. Il nostro obiettivo è fare in modo che le persone siano sicure del fatto che sono state prese molte misure precauzionali per tornare all’Amway Center.

Al momento, l’ingresso (per ora ancora potenziale) di 4000 tifosi rappresenta il numero più elevato nella lega; alcune squadre, tra cui i Cleveland Cavaliers e gli Utah Jazz, avevano comunicato intenzioni simili per l’inizio della stagione, fermandosi però a numeri decisamente più bassi (intorno alle 1500 persone per i Jazz).

Riguardo alle misure di sicurezza adottate, i tifosi dovranno compilare una sorta di “autocertificazione”, specificando eventuali sintomi e casi di esposizione. I tifosi più vicini al campo saranno inoltre obbligati a test veri e propri. La squadra della Florida ha inoltre posizionato punti di sanificazione per la mani in diverse aree, aggiornando anche i filtri dell’aria interni. Anche le transazioni economiche subiranno modifiche, consentendo acquisti nell’arena solo con soluzioni cashless, per evitare possibili contagi.

Leggi anche:

NBA Season Preview: Southeast Division

Mercato NBA, Mario Hezonja tagliato dai Memphis Grizzlies

NBA, coach Silas conferma: “James Harden torna in campo coi Rockets”