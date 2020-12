NBA, Kyrie Irving su James Harden: “Lui a Brooklyn? Tutti vogliono giocare con i migliori”

Nella giornata di ieri Kyrie Irving è tornato a parlare di fronte ai media. Dopo le rimostranze della lega di fronte ai diversi rifiuti del giocatore nel presentarsi alle media session, Irving ha deciso di proporsi via Zoom per parlare della nuova stagione che attende i Brooklyn Nets. Ovviamente, tra le altre cose è stata l’occasione di chiede al play un suo parere sulla vicenda James Harden, sempre più lontano dagli Houston Rockets. Una delle papabili candidate ad accaparrarsi il giocatore è Brooklyn. Il commento di Irving sulla situazione? Neutro:

“Il mercato? Fa parte del lavoro, ecco com’è la questione. Come giocatori non abbiamo la capacità di controllare le voci di mercato. Non dirò altro. James è un grande giocatore e gli auguriamo il meglio. Voglio solo che sia felice. È un giocatore super così come una brava persona. Brooklyn? No, noi siamo solo concentrati su noi stessi. Posso solo dire che ho giocato con tanti grandi giocatori in NBA e ovviamente tutti vogliamo giocare l’uno con l’altro. Ma in questo momento dobbiamo rimanere concentrati su quello che sta succedendo alla nostra squadra e seguire il nostro sviluppo come team.”